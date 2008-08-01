"Aragones kaldığı yerden devam..."

Tempo24 -

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Fenerbahçe'nin MTK Budapeşte'ye 2-0 üstünlüğüyle biten maça ilişkin, ''Luis Aragones, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısından sonra kendini bir kez daha gösterdi'' yorumunu yaptı.

UEFA'nın internet sitesinde, Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında, Fenerbahçe'nin MTK Budapeşte'ye 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmaya ilişkin bir haber yer aldı.

'Türk devi' Fenerbahçe'nin, Macaristan şampiyonu MTK Budapeşte'yi yenerek, hayati avantaj sağladığı belirtilen haberde, ''Evsahibi takım, daha maçın 15. dakikasında Brezilyalı veteran Roberto Carlos'un 35 metreden attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti'' denildi.

Sarı-lacivertlilerin, maçın ilk yarısında sol kanatta daha baskılı bir oyun sergilediği ifade edilen haberde, Kazım 74. dakikada takımına üçüncü golü kazandıracakken, üst direkten oyun alanına dönen topun, rakip takım tarafından uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İSPANYOLLAR BEĞENDİ

MTK Budapeşte'yi 2-0 yenen Fenerbahçe, İspanyol basınından da olumlu not aldı.

Teknik direktör Luis Aragones ve futbolcu Daniel Güiza'dan dolayı Fenerbahçe'yi çok yakından takip eden İspanyol basını, MTK Budapeşte karşısında, ''Luis'in Fenerbahçesinin iyi bir futbol ortaya koyduğunu ve turu neredeyse garantileyen bir sonuç aldığını'' yazdı.

Marca gazetesi, ''Luis kazanıyor ve hoşa gidiyor'' başlığını atarken, Güiza'nın da 5 gol pozisyonuna girerek, futboluyla taraftarlardan büyük alkış aldığını belirtti. AS gazetesi de, ''Luis ve Güiza ilk sınavlarını geçiyorlar. Fenerbahçe rahat kazandı'' derken, ABC ve El Mundo Deportivo da ''Fenerbahçe'de Luis ve Güiza'dan iyi başlangıç'' yorumunda bulundu.