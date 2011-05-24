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Dünya

"APOSTROFU BULMAYA GELDİM" DUBLİN (A.A)

24 Mayıs 2011 00:44

-"APOSTROFU BULMAYA GELDİM" DUBLİN (A.A) - 23.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, pek çok İrlandalının soy isminden kesme işaretiyle ayrılan "O" ön ekine atfen, "Yolun bir yerinde kaybettiğimiz apostrofu bulmaya geldim" dedi.  İrlanda'ya eşi Michelle Obama ile gelen ve atalarının bir zamanlar yaşadığı Moneygall köyünü ziyaret eden ABD Başkanını, Dublin kent merkezindeki College Green'de 28 bine yakın İrlandalı dinledi. Konuşmasına, ''Ben Barack Obama, Moneygall Obamalarından...'' sözleriyle başlayan ABD Başkanı, pek çok İrlandalının soy isminden kesme işaretiyle ayrılan ''O'' ön ekine atfen, ''Yolun bir yerinde kaybettiğimiz apostrofu bulmaya geldim'' dedi. ABD Başkanının köklerinin ülkelerine uzanmasından büyük memnuniyet duyan İrlandalılar, Obama'nın isminin ilk harfini kesme işaretiyle ayırarak ''O'bama'' tişörtleri bastırmış, ''Kimse O'bama'dan daha İrlandalı değil'' şarkısının yer aldığı CD'ler büyük ilgi görmüştü. Barack Obama, College Green'de büyük coşkuyla karşılanan konuşmasında, iki ülke arasında güçlü tarih ve dostluk bağları olduğunu vurgulayarak, bu bağları pekiştirmek için İrlanda'da bulunduğu söyledi. İrlanda ve ABD'nin her zaman birbirinden etkilendiğini belirten Obama, Amerikan bayrağı ile İrlanda'nın milli rengi yeşile atıfta bulunarak, ''Savaş meydanlarımıza İrlandalıların kanı dökülmüştür. Şehirlerimiz İrlandalıların alın teriyle kurulmuştur. Kırmızı, beyaz ve mavinin arkasında daima biraz yeşil vardır'' ifadesini kullandı.   Obama'nın konuşmasının ardından Jedward ve Westlife'ın da aralarında bulunduğu İrlandalı müzik grupları College Green'de konser verdi.  Program çerçevesinde yarın sabah İngiltere'ye geçmesi planlanan Obama çiftinin, İzlanda'daki yanardağın yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara tedbir olarak İrlanda'dan bu akşam ayrılması bekleniyor.

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