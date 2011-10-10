-"Antalya'da çok büyük bir olumsuzluk yok" ANTALYA (A.A) - 10.10.2011 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, kent merkezinde dünden bu yana etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyük bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Akaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye ulaştığını vurgulayarak, ''Kent içinde bana ulaşan çok büyük bir olumsuzluk yok. Aksu'da olumsuzluklar var. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bu konuda her zaman olduğu gibi çok hızlı şekilde ulaşıyorlar'' dedi. Hava şartlarının 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni etkilediğine de dikkati çeken Akaydın, ''Bunu bekliyorduk. Meteoroloji raporları gerçekten son yıllarda doğru tahminler yapıyor. Dün itibariyle kortejin ertelenebileceğini düşünmüştük. Nitekim öyle oldu. Sanatçılarımızla da konuşup, onların onayını aldıktan sonra bu hafta içinde başka bir gün yapmayı düşünüyoruz. Kesin bir tarih veremiyoruz'' diye konuştu. Hava raporlarını takip ederek kortejle ilgili sürekli sanatçılarla görüştüklerini belirten Akaydın, hava muhalefeti devam ederse kortejin yapılamayacağını kaydetti. Festival kortejini bu yıl ilk kez Burdur'da da yapmayı planladıklarını anlatan Akaydın, bunun da hava şartlarına göre ertelenebileceğini ya da iptal edileceğini bildirdi.