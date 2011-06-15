-"ANONYMOUS" OPERASYONUNDA 14 KİŞİ SERBEST ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Türkiye'de yürürlüğe girmesi beklenen internet filtrelemesi uygulamasını gerekçe göstererek, ''siber saldırı'' başlatan Anonymous (Anonim) adlı bilgisayar korsan grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 23 kişiden 9'u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 14'ü sabah saatlerinde Ankara adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Can, ifadesini aldığı şüphelilerin 14'ünü de Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) ''kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemini engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirmeyi'' düzenleyen 244/3. maddesi kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi, sorgularının ardından 14 şüpheliyi de serbest bıraktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 çocuk da alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.