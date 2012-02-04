-"Anonymous" İsveç hükümetinin internet sitesini çökertti STOCKHOLM (A.A) - 04.02.2012 - "Anonymous" hacker topluluğu, bu kez İsveç hükümetini hedef aldı. Hükümetin internet sitesini çökerten grup, Twitter sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, İsveç hükümetinin tüm birimleri tarafından kullanılan siteye düzenlenen saldırıyı üstlendi. İsveç hükümeti sözcüsü Jacob Lagercranser, internet sitelerinin bazı sorunlarla karşılaştığını doğruladı, ancak ayrıntılı bilgi vermedi. Bilgisayar korsanları, dün de ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard arasındaki bir telefon konuşmasını internetten yayımlamıştı.