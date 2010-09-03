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Dünya

"ANNEMİ ULUSLARARASI SEFERBERLİK KURTARABİLİR" PARİS (A.A)

03 Eylül 2010 10:25

-"ANNEMİ ULUSLARARASI SEFERBERLİK KURTARABİLİR" PARİS (A.A) - 03.09.2010 - İran'da, taşlanarak öldürme şeklinde uygulanan recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani'nin oğlu, annesini sadece uluslararası seferberliğin kurtarabileceğini söyledi. Fransız Liberation'da ve La regle du jeu dergisinin internetteki sitesinde yayımlanmak üzere felsefeci Bernard-Henri Levy ile mülakat yapan Seccad, ''Sizden rica ediyorum, yorulmayın. Bir kez daha elimizi tutan sizsiniz. Burada olmasaydınız annem ölmüş olurdu'' ifadesini kullandı. Sakine Aştiyani'nin iki oğlundan biri olan Seccad, 43 yaşındaki annesinin recm cezasına çarptırılmasıyla başlatılan geniş bir uluslararası kampanyanın askıya alınmış gibi görünmesiyle ilgili olarak da ''askıya alındı ama iptal edilmedi'' dedi. Sakine'yi kurtarmak için Bernard-Henri Levy tarafından başlatılan imza kampanyasında ise şimdiye dek 51 bin imzaya ulaşıldığı belirtildi. Annesinin Tebriz'deki tutukluluk koşullarının çok zorlu olduğunu ve İranlı istihbarat yetkililerince durmaksızın sorgulandığını anlatan Seccad, annesinin itiraflarda bulunmaya zorlandığını da söyledi. Seccad, annesinin samimi olduğunu bir erkeğin kendisi de oradayken kocasını öldürdüğünü söylemeye zorlandığını, çünkü yetkililerin babasının cinayet davasını yeniden açmak için böyle bir itirafa ihtiyaç duyduklarını da belirtti. Seccad, annesinin avukatlarından birinin evine girildiğini, taşınabilir bilgisayarı ile dava özetinin yer aldığı evrak çantasının da çalındığını aktardı ve ''Bütün bunlar çok kötü. Bu, İslam Cumhuriyeti'nin dosyayı değiştirmek ve idamı haklı çıkaracak bazı unsurlar eklemek için yaptığı bir plan olabilir'' ifadesini kullandı.

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