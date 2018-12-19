"Anlaşmasız Brexit'e hazırlık hükümetin operasyonel önceliği"

İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık Brexit Bakanı Stephen Barclay, kabine üyelerinin, \"anlaşmasız Brexit olasılığına\" hazırlıkların \"operasyonel öncelik\" haline getirilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Barclay, \"Kabine toplantısında, anlaşmasız Brexit olasılığı için hazırlanmanın hükümet içinde operasyonel öncelik haline getirilmesinde anlaşıldı. Ancak bir Brexit anlaşmasına ulaşmak genel önceliğimiz olmaya devam ediyor\" dedi.

Barclay, Birleşik KrallıkRtaki işletmeler için de anlaşmasız Brexit\'e hazırlığın bir öncelikten daha fazlası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

