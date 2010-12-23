-"ANLAŞMA 3. ÜLKEYİ İLGİLENDİRMEZ" LEFKOŞA (A.A) - 23.12.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile ''Münhasır Ekonomik Bölge'' (MEB) sınırlarını belirleme anlaşmasının, ''egemenlik haklarının kullanılması'' çerçevesinde yapıldığını ve ''hiçbir üçüncü ülkeyi ilgilendirmediğini'' bildirdi. Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kıbrıs cumhuriyetinin (Rum kesimi) imza koyduğu uluslararası sözleşmelerin ve ekonomik çıkarları ileriye götürmeye yönelik faaliyetlerin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerle herhangi bir ilgisi olmadığı'' ifade edildi. Avrupa Birliği (AB) Zirve toplantısında benimsenen AB Dışişleri Bakanları kararlarına da atıfta bulunulan açıklamada, ''tüm üye ülkelerin egemenlik haklarının kullanımına ilişkin hakkın bu kararlarda yinelendiği'' belirtildi. Rum yönetiminin, ''Kıbrıs’taki tek yasal devleti teşkil ettiği'' iddia edilen açıklamada, şu görüşler savunuldu: ''Kıbrıs (Rum kesimi), Kıbrıslı Türkler de dahil olmak üzere tüm Kıbrıs halkını temsil etmektedir. Türkiye'nin buna karşı çıkmaya hakkı olmadığı gibi, bunun aksine AB katılım süreci çerçevesinde Kıbrıs cumhuriyetini tanıma zorunluluğu vardır. Kıbrıs cumhuriyetinin imza koyduğu sözleşmeler tüm Kıbrıs halkını ilgilendirir ve tüm Kıbrıs halkının faydasınadır.''