-"Ankara'ya gelmek sağlığını bozar" ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - ''Ergenekon'' davası sanıklarından eski Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'in avukatı Basri Aydın, bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma kapsamında müvekkilinin ifade için İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesinin sağlığı açısından ciddi risk oluşturacağını düşündüklerini belirterek, ''Bu nedenle ifadesinin talimatla ya da bizzat savcının İstanbul'a gitmesi suretiyle alınmasını talep ettik'' dedi. Aydın, Ankara Adliyesine gelerek, faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısı ile bir süre görüştü. Aydın, buradan ayrılırken, geçen hafta savcıya dilekçe verdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Müvekkilimde KOAH, yüksek tansiyon ve ileri derecede hafıza kaybı var. Rahatsızlıklarına ilişkin yeni tarihli doktor raporları bulunuyor. İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesinin sağlığı açısından ciddi risk oluşturacağı düşüncesindeyiz. Müvekkilimin ifadesinin alınmamasını talep ettiğimiz doğru değil. Rahatsızlığı nedeniyle ifadesinin talimatla ya da yasal imkan varsa, bizzat savcının İstanbul'a gitmesi suretiyle alınmasını talep ettik. Doktor raporları da ifade veremeyecek durumda olduğunu gösteriyor. Ancak yine de Ankara'ya getirilirse, görevimizi yaparız. Müvekkilim de sorulara gereken cevapları verir.'' Eski özel harekatçı Ayhan Çarkın'ın, bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin ifadesinde, İbrahim Şahin'in de adı geçiyordu.