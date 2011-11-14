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Ekonomi

"Ankaralılar cezalandırılacak" ANKARA (A.A)

14 Kasım 2011 17:51

-"Ankaralılar cezalandırılacak" ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ile Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, 8. İdare Mahkemesi'nin Kuğulu alt geçitleriyle ilgili verdiği kararın yürütmesinin durdurulması için Bölge İdare Mahkemesine dava açmaya hazırlanıyor. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, 8. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın uygulanması halinde Ankara trafiğinin felç olacağını belirterek, kararın uygulanmasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin değil Ankaralıların cezalandırılacağını söyledi. Kararın yürütmesinin durdurulması için ANKESOB ile Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın ayrı ayrı Bölge İdare Mahkemesine başvuracağını bildiren Yiğiner, ''Emsal davalar inceleniyor. Hukukçularımız çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların bir iki gün içinde tamamlanmasıyla kararın yürütmesinin durdurulması için dava açılacak. Başvuruya 23 Kasım'dan önce olumlu bir karşılık verileceğini umut ediyoruz. Aksini düşünmek bile istemiyoruz'' dedi.

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