"Ankara-Berlin geriliminde yeni aşama"

Federal Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığındaki milletvekili heyetinin 25-28 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret son anda sürpriz bir şekilde iptal edildi. Yeşiller partili milletvekili Claudia Roth ile heyette yer alan Sosyal Demokrat Parti'nden Niels Annen bugün Berlin'de ziyaretin iptaline ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Ankara'nın tavrı karşısında "Türkiye'ye gitmeme kararı aldıklarını" söyledi.

"Güvenliği sağlayacak koruma bulunmayacaktı"

Roth, dün üst düzey bir Türk yetkilinin Alman parlamenterlerle siyasi görüşmeler yürütülmesini uygun bulmadığı bilgisini aldıklarını belirtti. Roth, bunun resmi görüşme yapamamak, TBMM'yi ziyaret edememek, hatta TBMM binasına giriş izni alamamak, Diyarbakır Valisi gibi devlet kurumlarının temsilcileri ile görüşememek ve güvenliği sağlayacak korumaların bulunmaması anlamına geldiğini ifade etti.

Alman vekil Roth, bunun aynı zamanda siyasi diyaloğun fiilen reddedilmesi olduğunu vurgulayarak, "Alman Federal Meclisi'ne kırmızı kart gösterildiği söylenebilir" dedi. Türkiye'ye turist olarak değil, Alman meclisinin resmi temsilcileri olarak gitmek istediklerini hatırlatan Roth, Türk tarafının tutumunu "şaşırtıcı, sorumsuz, anlaşılamaz ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Ziyaretin hedefi diyaloğu sürdürmekti

Federal meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'un başkanlığındaki heyette Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) grubunu temsilen Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) milletvekili Matthias Zimmer, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Niels Annen ve Yeşiller partili Luise Amtsberg yer alıyordu.

Heyetin Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanı sıra muhalefet partilerinin temsilcileri ile görüşmesi, Diyarbakır ve İstanbul'da da yetkililer ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmesi planlanıyordu. Görüşmelerde anayasa değişikliği referandumu sonrasında Türkiye'de yaşanan gelişmeler ile Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin ele alınacağı bildirilmişti.

Claudia Roth, ziyaretlerinin hedefinin iki ülke arasında zor bir dönemin ve gerilimin yaşandığı bu zamanda diyaloğu ve görüş alışverişini sürdürmek olduğunu söyledi.

Ankara-Berlin arasında yeni bir kriz

Ancak Claudia Roth, Federal Meclis Savunma Komisyonu heyetine İncirlik'e ziyaret izni verilmemesinin ardından bu davetin fiilen iptal edilmesinin Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde gerilimi tırmandıran yeni bir aşama olduğuna dikkati çekti.

IŞİD ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona destek vermek için İncirlik Hava Üssü'nde konuşlanan Alman askerlerinin Alman vekiller tarafından ziyaret edilmesine Türkiye'nin izin vermemesi iki ülke arasında gerilimi tırmandırmıştı.

Heyette yer alan Sosyal Demokrat Partili Niels Annen, Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmede İncirlik Üssü'ne ziyaret izni sorununun çözülmesini talep etti. Annen, aksi takdirde Alman meclisinin Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesini isteyeceğini dile getirdi.

Partisinin Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Niels Annen, son gelişmelerin ardından Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin "dostluktan" uzaklaştığını ifade etti. "Türkiye ve Almanya aralarında sıkı ortaklık ve dostluk ilişkisi olan ülkelerdi, en zor zamanlarda bile böyle bir gerilim yaşanmamamıştı" diyen Annen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum öncesindeki kampanya sırasında yıllar boyunca kurulan bu dostluğu bilinçli bir şekilde bozmaya başladığını savundu. Bunun bazı sonuçları olacağını söyleyen Annen, "Türkiye gerçekten diktatörlük rejimi yolunda ilerleyen bir ülkeye dönüşürse, bu ilişkilerimizi temelden değiştirir. Dostluk ve ortaklık çerçevesindeki ilişkiler soğuk ve pragmatik ilişkilere dönüşür" şeklinde konuştu.

Niels Annen, Türk tarafı ile Suriye'deki durum veya IŞİD'e karşı ortak mücadele gibi ortak çıkarların bulunduğu konularda bile görüşememeyi üzüntüyle karşıladığını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

Jülide Danışman