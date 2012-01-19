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Dünya

"Angelina Jolie 4. bebeğine hamile" iddiası ANKARA (A.A)

19 Ocak 2012 11:36

-"Angelina Jolie 4. bebeğine hamile" iddiası ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'nin dördüncü bebeğine hamile olduğu öne sürüldü. Amerikan magazin dergisi OK, Jolie'nin yakın çevresine dayanarak, oyuncunun üç aylık hamile olduğunu yazdı. Dergiye göre, resmi olarak hamileliğini henüz açıklamak istemeyen Jolie, sabah bulantıları ve yorgunluk hissine rağmen hamileliğinin tadını çıkarıyor.  Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin üç öz, üç de evlat edindikleri 6 çocukları bulunuyor. 

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