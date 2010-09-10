-"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MUTLAKA YAPILMALIDIR" TRABZON (A.A) - 10.09.2010 - Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, referandum da 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa anayasa değişikliğinin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Özak, partisinin Trabzon il başkanlığının Zağnos Vadisi'nde düzenlediği bayramlaşma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, referandumda herkesin vereceği oya saygı duymak gerektiğini belirtti. Bakan Özak, ''Biz iktidarın devamı için rey istemiyoruz. 'Hayır' da çıksa bu iktidar devam edecek. Ama karşı taraf bu işi partisel boyuta çekti. Bu, AK Parti'nin anayasası değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası'' dedi. Bir ay daha zaman olsa referandumda çıkacak 'evet' oranının yüzde 10 daha artacağını ifade eden Özak, ''(Evet) de çıksa (hayır) da çıksa anayasa değişikliği mutlaka yapılmalıdır. Çıkmazsa kim yapacak? Yine partiler yapacak. Bu partiler Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların partileri'' diye konuştu. ''Milletin reyinde ipotek olmaz'' diyen Özak, yapılan anketlerde 'evet' oranının yüzde 50'yi geçtiğini, temennisinin de bu yönde olduğunu kaydetti. -BASKETBOL VE FUTBOLDAKİ BAŞARI- Özak, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (A) Milli Takımın başarısına da değinerek, ''Basketbolun geçmişi var, ama son yıllarda Türkiye, gençleri çok iyi yetiştiriyor. ABD'de oyuncular oynayabiliyorlar. Türkiye büyük organizasyonlar yapabiliyorlar. Kulüplerimiz iyi, sponsorlar da çok iyi destek veriyorlar'' dedi. Türk basketbolunun dünyada ilk 4'e girmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Özak, şöyle devam etti: ''Bunun sebebi ben değilim, bizden öncesi de var. Ama bizim iktidar dönemimizde basketbol dahil bütün federasyonlara özerklik, bütçe verildi. Bu organizasyonları biz destekliyoruz, salonları biz yapıyoruz. Yarın akşam Sırbistan maçını kazanırsak belki de dünya şampiyonu olabiliriz. Neden olmayalım. Çünkü çok iyi oynuyor milli takım. Ortalama 85 sayı atan takımı yendik. Savunma ve hücumu bir arada iyi yapıyorlar. Seyirci ile de bütünleştiler.'' Futbolda (A) Milli Takımın Kazakistan ve Belçika maçlarını galibiyetle kapadığını hatırlatan Özak, Almanya maçlarının önemli olduğunu kaydetti.