-"ANAYASA ÇALIŞMASI HASSASİYETLERE YOL AÇTI" İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ''Maalesef anayasanın değişmez 3 maddesinin bu taslakta yer alması, haklı olarak bazı hassasiyetlere yol açmıştır'' dedi. Mustafa Koç, Koç Holding'in 47. Genel Kurul toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. TÜSİAD'ın anayasa çalışmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Koç, şunları kaydetti: ''Çok iyi niyetle kurgulanmış olan bir taslak çalışma ki bu TÜSİAD'ın kendi çalışması değildir, TÜSİAD bir platform oluşturmuştur... Bundan evvel de bunun gibi başka konularda da çok çalışmalar yapılmıştır. Maalesef anayasanın değişmez 3 maddesinin bu taslakta yer alması, haklı olarak bazı hassasiyetlere yol açmıştır. Bunu birçok üye de paylaşmaktadır. Bu tartışmalar maalesef, bundan dolayı çok değişik bir platforma çekilmiş ve bu konu üzerinde tartışılmaya başlanmıştır. Benim de bu konuyla ilgili hassasiyetlerim oldu. Seçilmiş olan akademisyenlerimizin de anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla, aralarında görüş ayrılıkları oldu. Eninde sonunda bu bir taslak çalışmadır. TÜSİAD'ın kesinlikle laik, demokratik, sosyal hukuk devletiyle herhangi bir problemi olmaz, olamaz da. Buradaki ana fikir, senelerdir özlenen sivil bir demokrasiyi içeren bir anayasayı hayata geçirmek. Bunun için de sivil toplum örgütü olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eninde sonunda hayat kalitesini daha iyi hale getirmek, bireyin özgürlüklerini daha çok genişletmek, bireyin devlete değil, devletin bireye hizmet ettiği bir ortamı sağlayıp, demokratik, hukuk ve laik bir devletin daha sağlam temellere oturtacak düzenlemeleri yapmaktır burada esas olan ana hedef. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Fakat çok şanssız bir şey oldu. Bundan da çok üzüldük. Fakat bu çalışmalar bu şekilde devam edecek ve tahmin ediyorum ki seçimlerden sonra bu, hükümet kanadında da ciddi şekilde ele alınacak ve anayasa da ileri bir demokrasi içeren anayasa olarak inşallah hayata zamanında geçer.'' -''İLLA Kİ 4 İŞ KOLUNDA KALACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK''- Ana iş kolları dışında yeni yatırım alanlarına ilişkin soru üzerine Koç, İDO ihalesinin sonucunun yakın zamanda belli olacağını, yeni iş kolu olarak bunun sayılabileceğini belirterek, ''İlla ki 4 iş kolunda kalacağız diye bir şey yok. Her ne kadar bunu ana strateji olarak belirlesek de diğer iş kolları diye birimiz daha var. O çerçevede önümüze gelen fırsatları, eğer ekonomisi varsa, eğer şirkete ve mevcut işlerimize sinerji yaratıyorsa tabii ki değerlendiririz'' dedi.