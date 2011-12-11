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Spor

"Anadolu Herkülü" 90 tonluk tramvayı çekti KAYSERİ (A.A)

11 Aralık 2011 18:11

-"Anadolu Herkülü" 90 tonluk tramvayı çekti KAYSERİ (A.A) - 11.12.2011 - Kayseri'de ''Anadolu Herkülü'' olarak bilinen Zafer Pezük, birbirine bağlı 90 ton ağırlığındaki tramvayı çekti. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kayseray Bakım Merkezi'nde gerçekleşen gösteride, Zafer Pezük (36), birbirine bağlı 90 ton ağırlığındaki 2 tramvayı çekebilmek için önce hocası Oktay Gerçek ile kısa bir antrenman yaptı. Daha sonra tramvaya bağlanan halatları boynundan ve koltuk altlarından geçiren Pezük, tramvayı çekmeye başladı. Tramvayı bulunduğu yerden hareket ettirerek yaklaşık 20 metre çekmeyi başaran Pezük, gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, ''Bunu başardım. Şimdi hedefimde uçak çekmek var. Bu hedefimi de başaracağım'' diye konuştu.

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