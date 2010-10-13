-"ANADOLU ATEŞİ" MISIR'DA COŞTURDU KAHİRE (A.A) - 13.10.2010 - "Anadolu Ateşi" dans topluluğu, yedinci kez geldiği Mısır'da büyük ilgi gördü. Başkent Kahire'deki Opera Evi'nin, 5 bin izleyici kapasiteli büyük sahnesinde gösteri yapan "Anadolu Ateşi", izleyicilerin beğenisini kazandı. Kahire'de Pazar gününe kadar 6 kez sahne alacak olan "Anadolu Ateşi"nin ilk gösterisini, Mısır kabinesinin 7 bakanı ve aralarında Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın da bulunduğu 15 ülkenin Kahire büyükelçisinin yanısıra, çok sayıda Mısırlı izledi. Gösterinin ardından bir açıklama yapan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Mısır'a yedinci kez geldiklerini belirterek, "Mısır'ın çok kaliteli bir seyircisi var. Anadolu Ateşi'ne hayranlar. Mısır'da olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum" dedi.