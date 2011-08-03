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"AMİRALLERE SUİKAST" İDDİASINA 2. İDDİANAME İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2011 17:17

-"AMİRALLERE SUİKAST" İDDİASINA 2. İDDİANAME İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgelerden birinde ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin adları geçtiği öne sürülen Koramiral Deniz Cora ve Kurmay Albay Ümit Metin hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.  İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Koramiral Cora ve Albay Metin hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı.  Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.  İddianamede, Cora ve Metin'in ''terör örgütü üyeliği'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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