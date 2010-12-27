-"AMERİKAN ROKETİ 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ" DERA İSMAİL HAN (A.A) - 27.12.2010 - Pakistan istihbarat örgütü yetkilileri, ABD ordusunun ateşlediği roketin Afganistan sınırı yakınında bir aracı vurduğunu ve 4 kişinin öldüğünü bildirdi. Kuzey Veziristan'da Taliban ve El Kaide örgütüne karşı ateşlenen roketin sivilleri vurup vurmadığı açıklanmadı. En az dört roketin ateşlendiği, birinin bir aracı yok ettiği ve 4 kişinin öldüğü belirtildi. ABD kontrolündeki NATO birlikleri Afganistan ve güneydoğu Pakistan'da Veziristan bölgesinde Taliban örgütüne karşı savaşı sürdürüyor. Savaşta pilotsuz uçaklar da Taliban militanlarına karşı kullanılıyor.