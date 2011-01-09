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Dünya

"AMERİKALI KADIN GÖZALTINDA DEĞİL" WASHINGTON (A.A)

09 Ocak 2011 10:11

-"AMERİKALI KADIN GÖZALTINDA DEĞİL" WASHINGTON (A.A) - 09.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı bir kadının İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı haberlerinin doğru olmadığını bildirdi. Bakanlık sözcüsü Mark Toner, yerini tespit ettikleri kadının ''güvende olduğunu'' belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili de ''Kadının İstanbul'da olduğunu ve Amerikan Konsolosluğu yetkililerinin kadınla teması bulunduğunu'' söyledi.  İran basınında, Ermenistan'dan ülkeye vizesiz geçmeye çalışan bir Amerikalı kadının yaklaşık bir hafta önce gözaltına alındığı haberleri çıkmıştı. İranlı yetkililer, kadının adını Hal Talayan olarak açıklamıştı.

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