-"AMERİKALI DİPLOMATLARLA KARŞI DAHA TEMKİNLİ OLACAĞIZ" SİNGAPUR (A.A) - 10.01.2011 - Singapurlu yetkililer, Wikileaks'in gizli belgeleri açıklamasından sonra artık Amerikalı diplomatlara karşı daha temkinli olacak. Singapur Dışişleri Bakanı George Yeo, parlamentoda yaptığı konuşmada, Singapurlu yetkililerin, görüşmelerinin içeriğinin açıklanabileceği endişesiyle Amerikalı diplomatlarla konuşurken daha temkinli yaklaşımda bulunacağını söyledi. Amerikalı diplomatların gizli yazışmalarını ortaya döken Wikileaks'in açıklamalarını, Amerikan diplomasisi için talihsizlik olarak niteleyen Yeo, "Bu bir kere başa geldiyse bir kere daha gelebilir, dolayısıyla daha dikkatli olmalıyız" diye konuştu. Wikileaks'in geçen ay yayımladığı bir belge, Singapurlu yetkili Li Kuan Yew'un Myanmar'daki cunta liderlerine "aptal", Kuzey Koreli liderlere de "sosyopat tipler" dediğini ortaya koymuştu. Bu arada Singapur İçişleri ve Adalet Bakanı K. Şanmugam, medya ve şahısları, gizli hükümet bilgilerine ulaşma ya da bu bilgileri yayımlamamalarına karşı uyararak, haklarında dava açılabileceğini belirtti.