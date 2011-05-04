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Dünya

"AMACIMIZ ÖZGÜR FİLİSTİN" KAHİRE (A.A)

04 Mayıs 2011 18:11

-"AMACIMIZ ÖZGÜR FİLİSTİN" KAHİRE (A.A) - 04.05.2011 - Filistin'de, acılı geçen 4 yıllık ayrılığı sona erdiren El Fetih ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda sağlanan ve bütün Filistinli grupların katıldığı birlik anlaşması, Kahire'de düzenlenen resmi törenle taraflarca ilan edildi. Kahire'de Mısır'ın istihbarat merkezinde düzenlenen törende El Fetihli Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistinlilerin sonsuza kadar bölünmenin kara sayfasını geçtiğini ilan ediyoruz" dedi. Anlaşmanın Filistin ulusal çıkarlarına zarar veren "dört kara yılı" sona erdirdiğini kaydeden Abbas, bu törenin ardından kısa süre içinde Gazze Şeridi'ni ziyaret edeceğini belirtti. Abbas ayrıca, birlik oldukları sürece başaracaklarına olan inancını dile getirerek, "uzlaşmanın sadece Filistin'in evini düzenlemesini değil, aynı zamanda adil bir barışı da sağlayacağını" kaydetti. Filistinliler arasındaki uzlaşmaya sert biçimde karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "sömürgecilik ve barış arasında seçim yapması" gerektiğini söyleyen Abbas, İsrail'i barış görüşmelerinden kaçmaya bahane bulmak için Filistin tarafını bölmeye çalışmakla suçladı. -HALİD MEŞAL- Hamas lideri Halid Meşal da konuşmasında, Filistinliler arasında uzlaşma için örgütün "her türlü bedeli ödemeye hazır" olduğunu söyledi. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasını istediklerini kaydeden Meşal, şüyle konuştu: "Amacımız Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde başkenti Kudüs olan, hiçbir (Yahudi) yerleşimcinin olmadığı, tek bir metrekare toprağı bırakmadan, Filistinli mültecilerin dönüş hakkından vazgeçmeden özgür, tamamen egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır." El Fetih ile Hamas başta olmak üzere 13 Filistinli grup arasında sağlanan uzlaşma anlaşması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, bir yıl içinde genel seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir geçici teknokratlar hükümetinin kısa süre içinde kurulmasını öngörüyor.

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