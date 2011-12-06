-"Amacımız bir fazla gol atmak" LILLE (A.A) - 06.12.2011 - Lille Teknik Direktörü Rudi Garcia, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini, gruptan çıkamama ihtimalini ise hiç düşünmediklerini söyledi. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Lille'in teknik direktörü Garcia, maçın oynanacağı Lille Metropole Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor karşısında galibiyetten başka seçeneklerinin olmadığını belirten Fransız teknik adam, ''Geniş bir taktik seçeneğimiz yok. Amacımız, rakip takımdan bir fazla gol atarak kazanmak olacak'' dedi. Bordo-mavili ekibe karşı özel bir önlem almadıklarını ifade eden 47 yaşındaki Garcia, her zamanki taktikleriyle sahaya çıkacaklarını kaydetti. ''Lille'in tarihine geçmek için önemli bir fırsat var, nasıl değerlendireceksiniz?'' şeklindeki bir soru üzerine Garcia, ''Hem oyuncular, hem de teknik kadro için çok önemli bir maç. Amacım tarihe geçmek değil, gruptan çıkmak. CSKA maçında aldığımız puanlar bizim için çok önemliydi. Gruptan çıkarak yolumuza devam etmek istiyoruz'' diye konuştu. Garcia, ''Oyuncularınızla özel bir konuşma yapacak mısınız?'' sorusuna ise ''Hem evet, hem hayır'' yanıtını verdi. ''Fransa Ligi'nin son şampiyonunun gruptan çıkamaması başarısızlık olur mu?'' şeklindeki soruya ise Fransız teknik adam, ''Öyle bir ihtimali hiç düşünmedik. Takımımız çok daha tecrübeli. Özellikle final niteliğindeki maçlarda. CSKA Moskova maçında olduğu gibi oyuna konsantre olacağız ve uyumlu bir takım görüntüsü vereceğiz'' şeklinde yanıt verdi. Önceki maçlarda Fransız ekibin 4-3-2-1 taktiğiyle oynadığının hatırlatılması üzerine Garcia, ''Son maçlarımızda Benoit Pedretti ve Idrissa yer almamıştı. Idrissa yarın oynayabilir. Önceki maçlarda 4-3-2-1 düzeninde oynamıştık. Yarınki maçta forvete büyük iş düşüyor'' ifadelerini kullandı. Garcia, Trabzonspor maçına çok sayıda Türk taraftarın geleceğinin hatırlatılması üzerine ise bunun mutluluk verici olduğunu ve güzel bir atmosfer oluşacağını düşündüğünü söyledi. -Kaleci Landreau: ''Trabzonspor çok iyi bir takım''- Lille kalecisi Mickael Landreau da, Trabzonspor'un Inter'den 4 puan aldığını belirterek, ''Bu şans değil, çok iyi bir takım. Bizim de motivasyonumuz çok yüksek. Bu maçı kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz'' şeklinde konuştu. Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli bir organizasyon olduğunu dile getiren deneyimli kaleci, Avrupa'nın en önemli 16 takımı içinde yer almak istediklerini kaydetti. CSKA Moskova maçından bu yana Trabzonspor karşılaşmasının akıllarında olduğunu anlatan Landreau, ''En iyi şekilde takımımızı gruptan çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlarımızla her zaman aramızda konuşuyoruz. Bu maçı kazanmak bizim için önemli bir hedef'' dedi.