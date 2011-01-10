-"ALTIN TOP" ÖDÜLÜ YİNE MESSI'NİN ZÜRİH (A.A) - 10.01.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yılın en iyi futbolcusuna verilen ''Altın Top'' ödülü, üst üste 2. kez Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin oldu. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde bugün yapılan ve futbolda 2010 yılının ''en iyi''lerinin seçildiği ödül töreninde, yılın futbolcusuna verilen ''altın top'' ödülünü Messi kazandı. Ödüle İspanya'nın Barcelona takımında birlikte forma giydiği Xavi Hernandez ve Andres İniesta ile birlikte aday gösterilen Messi, 2009 yılı ile birlikte 2. kez ''yılın futbolcusu'' unvanını kazandı. Geçen sezon Barcelona ile İspanya Ligi şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon da takımıyla birlikte ligdeki liderliğini sürdürüyor. Öte yandan, İspanya'nın Real Madrid takımını çalıştıran Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ''yılın teknik direktörü'' ödülüne layık görüldü. Geçen sezon Inter Milan ile birlikte Şampiyonlar Ligi ve Serie A şampiyonluklarının ardından İtalya Kupası'nı da kaldıran Mourinho, kariyerinde ilk kez ''yılın teknik adamı'' ödülünü elde etti. Mourinho'nun yanı sıra İspanya Milli Takımı ile birlikte 2010 Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol Vicente del Bosque ile Barcelona takımını çalıştıran vatandaşı Pep Guardiola da adaylar arasında yer alıyordu. ''Yılın en iyi kadın futbolcusu'' unvanı ise son 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da Brezilyalı futbolcu Marta'nın oldu. 2006 yılından bu yana bu ödüle ambargo koyan Brezilya Milli Takımı oyuncularından Marta, bir kez daha kadınlarda ''yılın futbolcusu'' seçildi.