-"ALTIN İSTİRİDYE" "NEDS"İN OLDU MADRİD (A.A) - 25.09.2010 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki San Sebastian kentinde bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde en iyi filme verilen "Altın İstiridye" ödülüne, İngiliz yönetmen Peter Mullan'ın "Neds" adlı filmi layık görüldü. Bugün sona eren festivalde, "En İyi Yönetmen" ödülü "Misterios de Lisboa" adlı filmiyle Şilili Raul Ruiz'e, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Neds" filmindeki rolüyle Connor McCarron'a, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü de "Pa Negre" filmindeki rolüyle Nora Navas'a verildi. Festivalin "Juri Özel Ödülü" ise yönetmen Judith Colell ve Jordi Cadena'nın "Elisa K" adlı filminin oldu. San Sebastian'da 2 yıl önce Altın İstiridye'yi, yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun "Pandora'nın Kutusu" adlı filmi almıştı.