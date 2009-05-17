"Altın çocuk" Phelps, bu kez kaybetti

Pekin-2008'in 8 altın madalyalı ismi ABD'li yüzücü Michael Phelps, erkekler 200 metre sırtüstündeki birinciliği, vatandaşı Aaron Peirsol'a kaptırarak hayranlarını üzdü.



Geçen yıl Kasım ayında katıldığı bir okul partisinde esrar içerken görüntülenen ve 3 ay müsabakalardan men edilen Phelps, bu cezasının sona ermesinin ardından, ABD'nin Charlotte kentindeki UltraSwim yarışlarında ilk kulacını attı. 23 yaşındaki yüzücü, yarışın dünkü oturumunda, Speedo'nun "Fastskin LZR Racer" mayosu yerine, klasik yüzücü mayosuyla 200 metre serbestte 1:46,2, 100 metre kelebekte de 51,72 derece yaparak, kendine ait dünya rekorlarını geliştirdi.



Phelps, bugün katıldığı Santa Carla Grand Prix'sinde ise 200 metre sırtüstünde ikinci gelerek, hayranlarını üzdü. Birinciliği, olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni olan ve 53,32'lik derece elde eden vatandaşı Peirsol'a kaptıran Phelps, 53,79'luk zamanıyla ikincilikle yetindi. "Yüzmenin altın çocuğu", son bir yıl içerisinde ilk yenilgisini tatmış oldu.

