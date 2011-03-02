T24 LogoT24 Logo
Gündem

"ALO BENİ ASKERE ALIN" SARUHANLI (A.A)

02 Mart 2011 14:44

-"ALO BENİ ASKERE ALIN" SARUHANLI (A.A) - 02.03.2011 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli köyünde yaşayan genç, askerlik çağı geçmiş olmasına rağmen ailesinin kendisini askere göndermediği iddiasıyla 156 Jandarma İmdat hattını arayınca askere alındı.  Edinilen bilgiye göre, çok sayıda kişinin göç ederek yerleştiği Azimli'de yaşayan S.Ö, Alo 156 Jandarma İmdat hattını arayarak ''askerlik çağına gelmiş olmasına rağmen ailesinin askere gitmesine izin vermediği'' yönünde ihbarda bulundu ve askerlik yapmak istediğini bildirdi.  Bunun üzerine köye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarda bulunan genci askerlik hizmeti için teslim aldı.  Jandarma ekipleri, gencin verdiği verdiği bilgi doğrultusunda, kendisiyle aynı durumda olan amca çocukları B.Ö. ve A.Ö. ile aynı köyden O.A'yı da evlerinden alarak Saruhanlı Askerlik Şubesi Başkanlığına getirdi.  Gençler, buradaki işlemlerin ardından vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine sevk edildi. Öte yandan, aynı köyde yaşayan, yaşları 20 ile 35 arasında değişen 15 kişinin asker kaçağı olduğu, bu kişiler hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24