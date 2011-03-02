-"ALO BENİ ASKERE ALIN" SARUHANLI (A.A) - 02.03.2011 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli köyünde yaşayan genç, askerlik çağı geçmiş olmasına rağmen ailesinin kendisini askere göndermediği iddiasıyla 156 Jandarma İmdat hattını arayınca askere alındı. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda kişinin göç ederek yerleştiği Azimli'de yaşayan S.Ö, Alo 156 Jandarma İmdat hattını arayarak ''askerlik çağına gelmiş olmasına rağmen ailesinin askere gitmesine izin vermediği'' yönünde ihbarda bulundu ve askerlik yapmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine köye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarda bulunan genci askerlik hizmeti için teslim aldı. Jandarma ekipleri, gencin verdiği verdiği bilgi doğrultusunda, kendisiyle aynı durumda olan amca çocukları B.Ö. ve A.Ö. ile aynı köyden O.A'yı da evlerinden alarak Saruhanlı Askerlik Şubesi Başkanlığına getirdi. Gençler, buradaki işlemlerin ardından vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine sevk edildi. Öte yandan, aynı köyde yaşayan, yaşları 20 ile 35 arasında değişen 15 kişinin asker kaçağı olduğu, bu kişiler hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.