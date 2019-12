-"Almanya'ya sahada alan bırakmamalıyız" İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın karşılaşacakları Almanya'nın sadece grubun favorisi olmadığını, finallerde de şampiyonluk adaylarından biri olduğunu söyledi. Hiddink, Swissotel'de düzenlendiği basın toplantısında, ''Almanya grubun favorisi. Grubun da ötesinde, İspanya ve Hollanda ile beraber finallerde şampiyonluğa aday gösterdiğim ülke'' ifadelerini kullandı. Yarın Almanya karşısında başarılı olmalarının rakibe alan bırakmamaktan geçtiğine dikkati çeken Hollandalı çalıştırıcı, ''Hızlı ve etkili atağa çıkıyorlar. Alanları daraltıp onları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Hızlı atağa çıkan oyuncuları var'' diye konuştu. Hiddink, Almanya karşısında 1 puana sevinip sevinmeyeceği sorusu üzerine de şunları söyledi: ''Bu aralar esprili sorularla karşılaşıyoruz. Futbol tarihinde çok gördük. Oynanmadan berabere biteceği konuşulan maçlar gördüm. Benim için geçerli olan her maçımı kazanmaktır. Her zaman galip gelmek isterim. Yarın bunu başarırsak muhteşem olur. Sorunların çözümü olur. Yine de maçın gidişatına bakmak lazım. Üstün oynayıp da berabere kalırsak mutluluk duymam. Ama genel olarak yarınki maçta her şeyimizi vermemize rağmen berabere bitecek olursa üzülmem, memnun olurum.'' Son zamanlarda yaşanan olayların Türk futbolunu etkileyip etkilemediği sorusu üzerine Guus Hiddink, ''Türk futbolunun imajı dünya genelinde etkilendi. Ancak milli takımın örnek olması gerekiyor. Avusturya ve Kazakistan maçlarında futbolcuların normalde oynamaları gereken maçlara çıkamamalarından sıkıntı yaşadık. Handikaplara rağmen istediğimiz sonuçları aldığımız için sevinçliyim. Oyuncuları her seferinde çağırdığımızda yüzlerindeki gülüşü görmek beni memnun ediyor. Arzulu ve istekli çalışıyorlar'' diye konuştu. -Gökhan Töre konusu- Almanya'nın Hamburg takımında forma giyen Gökhan Töre ile ilgili soruyu yanıtlayan Hollandalı çalıştırıcı, şunları söyledi: ''Milli takımda başarılı olup sıçrama yapmak bir futbolcunun hedefi olabilir. Milli takımın başarısından sorumluyuz. Gökhan Töre'yi Chelsea zamanından tanıyorum. Şimdi Hamburg'da oynuyor. Zor günler yaşıyorlar. Liglerin yeni başlamasına rağmen küme düşmeme mücadelesi veriyorlar. Pişmesi açısından iyi olabilir. Genç ve karakterli oyuncu. Oynayıp oynamayacağı ise yarın kadrolar geldiğinde belli olacak.'' Hiddink, A Milli Takım'a ilk kez çağrılan Ömer Toprak ile ilgili formalitelerin henüz sonuçlanmadığını, durumunun bu netleştikten sonra ortaya çıkacağını söyledi. -''Gençlerin şans bulması gerekiyor''- Hollandalı teknik adam, Almanya'nın genç oyunculara şans vermesine rağmen, Türkiye'de bunun bir sıkıntı olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: ''Almanya bu konuda belli bir seviye tutturdu. Bizim de izlediğimiz, sadece Almanya'da değil, gençler var. Bizim de gençlere önem vermemiz gerekiyor. Geleceğin gençlerde olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bu henüz yapılmadı. Değişim şart. Bu konuda kulüplerle görüşüp, gençlere şans tanınmasını bir şekilde zorlamamız lazım.'' -Milli takımdaki geleceği- Guus Hiddink, milli takımdaki geleceği konusundaki sorular üzerine, bunu düşünmenin henüz erken olduğunu dile getirdi. Bu durumun şu an için uzak bir zaman olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, ''Milli takımla ilgili geleceği konuşmak erken. Uzak bir gelecek. Önümüzde 4 maç var. Play-off'lara kalıp, oynamayı hedefliyoruz. Dört maçı geçip ondan sonra önümüze bakmamız lazım'' dedi. Milli takımın geleceği açısından plan ve projelerin şart olduğunu anlatan Hiddink, ''Bunların içinde olup olmayacağımı bilemiyorum. Artık çok genç değilim. Büyük geleceğimi geçmişte yaşadım bile'' diye konuştu. Gruptaki rakiplerinden Belçika'nın şansı ve teknik direktörü Georges Leekens'in ümitleri konusundaki soruyu Hollandalı çalıştırıcı, ''Sayın Leekens ümitlenmeyi seven biri. Şu an gruptaki geleceğimiz kendi elimizde. Tabi Leekens'in ümitlerini gerçekleştirmesi için iki maçı da yitirmeliyiz. Karşımızda da grupta 10'da 10 yapmak isteyen bir Alman Milli Takımı olacak'' diye yanıtladı. -''Pragmatik biriyim''- Guus Hiddink, Türkiye'de çok fazla zaman geçirmediği konusundaki eleştirileri ise şu şekilde yanıtladı: ''Bizim iş planımızda iki ofis kurmak vardı. Biri yaşadığım şehir Amsterdam'da, biri de İstanbul'da olacak şekilde. Böylece maliyetleri düşürmüş olduk. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'daki yetenekleri izlediğimi düşünürsek bu yapının hesaplı olduğu ortada. Pragmatik biriyim. İşleyişimizi bu şekilde kurduk. Milli takıma ne kadar zaman ayırmak gerektiği konusuna gelirsek; tabii ki maçları izlemek için Türkiye'ye geliyorum. Bizim sadece Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da Türkiye ile herhangi bir bağı bulunan isimleri takip etmemiz gerekiyor. Bu faaliyetlerin de içindeyiz. Bu yetenekleri milli takıma kazandırmak istiyoruz. Potansiyeli olan genç oyuncuları kazandırmak için böyle bir sistem oluşturduk.'' Bu arada, Guus Hiddink'in basın toplantısına Alman basın mensupları da büyük ilgi gösterdi. Alman gazeteciler üst üste sorularla Hiddink'in yarınki maçla ilgili düşüncesini öğrenmeye çalıştılar.