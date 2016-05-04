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Dünya
Deutsche Welle

"Almanya'ya kitlesel göç olmayacak"

Almanya'daki Türk Toplumu Başkanı, vize zorunluluğunun kaldırılması ile Türkiye'den Almanya'ya kitlesel bir göç olmayacağını söyledi.

04 Mayıs 2016 14:41


Vize muafiyeti sağlanması ile Türkiye'den Almanya'ya kitlesel göç olacağı yönündeki endişelerin yersiz olduğuna dikkat çeken Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, "Elbette çok sayıda Türk Avrupa'ya seyahat etmek isteyecek, ancak giderek daha az Türk burada kalmak istiyor" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Sofuoğlu, ekonomisinin zayıflaması nedeniyle Avrupa'nın uzun zamandır cazibesini yitirdiğini ifade etti. Türkiye'de iyi iş imkanları olduğunu belirten Sofuoğlu, Türklerin seyahat özgürlüğünü kitlesel olarak kötüye kullanacağı yönündeki korkuların gerekçesi bulunmadığını da vurguladı.

Güneydoğu'daki çatışmalar nedeniyle Türkiye'deki Kürtlerin de Avrupa'ya kaçmasını beklemediğini kaydeden Sofuoğlu, Kürtlerin Türkiye'nin batısındaki büyük kentlere göç ettiklerini dile getirdi. Sofuoğlu, vize zorunluluğunun kaldırılmasının Almanya'daki Türklerin akrabaları ve arkadaşları için büyük bir rahatlama anlamına geleceğini söyledi.

"Türkler Avrupalılara güvenmiyor"

Vize tartışmaları ile ilgili olarak Türklerin Avrupalılara güvenin az olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, "Türkiye'de birçok kişi vize muafiyetinin geleceğine inanmıyor. Avrupalıların bunu bir pazarlık aracı olarak kullandığını düşünüyorlar. Bu Avrupalılara karşı güvensizlik yaratıyor" diye sözlerini sürdürdü.

Bunun sonucu olarak da Avrupa politikalarına kızan kişilerin AKP'ye inandığını ifade eden Sofuoğlu "Hükümet partisi, Avrupa'nın Türkiye'ye daha çok ihtiyacı olduğunu söylüyor. Türkiye mutlaka bir Avrupa persfektifi sunulmalı ve Türklere 'Siz Avrupa'ya aitsiniz' denmeli" diye sözlerini sürdürdü.

Almanya'da ırkçlığın arttığını da söyleyen Sofuoğlu, Almanya'da giderek daha az Türk'ün yaşamak istediğini savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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