-"Almanya'dan korkmuyoruz" İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde 7 Ekim Cuma günü Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Almanya'ya saygı duyduklarını ancak kesinlikle rakipten korkmadıklarını ve hedefledikleri puanı alacaklarına inandığını söyledi. Burak Yılmaz, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın güçlü bir ekip olduğunu ancak asla gözlerinde büyütmediklerini, 11 Ekim'de karşılaşacakları Azerbaycan'ı da küçümsemediklerini ifade etti. Takımda herkesin kafa ve fizik olarak kendisini iyi hissettiğini dile getiren Burak Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kazakistan ve Avusturya maçlarında kondisyon eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum. Sadece şanssızlığımız vardı, onu kıramamıştık. İstenilen puanları aldık. Şimdi önümüzde Almanya maçı var. Herkes fizik olarak iyi, kafa olarak rahat. Tamamen bu maça konsantre olmuş durumdayız. Almanya'ya çok saygı duyuyoruz ama kesinlikle korkmuyoruz. Endişemiz, çekincemiz yok. Hem içerde oynuyoruz. Türk Futbol Takımı çok yetenekli oyunculardan kurulu. Her yerde herkesi yenebilecek güçte ki şu an içerde oynayacağız. Ne kadar büyük bir rakip olursa olsun, onlardan korkmuyoruz ama tabii ki de çok zor bir maç. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bize yeterli sonucu alacağız.'' Geçmişte çok eleştirilmesinin hatırlatılması üzerine ise milli futbolcu şunları söyledi: ''Bir maçta daha kötü oynasam, gol kaçırsam yine yerden yere vurulurum, o değişmez. Ama Allah'a şükürler olsun her şey iyi gidiyor. Trabzonspor ile ben birbirimize iyi geldik açıkçası. Şenol hoca olsun... Güzel bir hava ve güven yakaladım. Hem Trabzonspor'da hem milli takımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve çalışacağım. Tabii ki zaman zaman kötü oynadığım maçlar olacak. O zaman yine yerden yere vurulacağım ama ondan sonra yine form yakalayıp yine iyi şeyler olacak. Ancak ben bu saatten sonra kendime güveniyorum ve kötü şeyler olacağına düşünmüyorum. Üstüne koyacağım, daha çok çalışacağım. Eksiklerim var. Çok da çalışıyorum. Çalışınca da Allah veriyor. O yüzden çalışmayı hiç bir zaman bırakmayacağım.'' -Umut Bulut- Toulouse'da forma giyen milli oyuncu Umut Bulut ise hedeflerinin baraj maçlarını oynayıp 2012 Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğunu kaydederek, ''İki karşılaşmadan en az 4 puan almamız gerekir ama iki maçta da galibiyet için çıkıp 6 puan için oynayacağız'' dedi. Toulouse'da güzel bir ortam bulduğunu dile getiren Umut Bulut, Türkiye'yi iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Umut Bulut, form grafiğinin yükselmesiyle takıma daha çok katkı yapacağına inandığını ifade etti. Türk Milli Takımı'nda Hakan Şükür'ün ardından forvet mevkisinde sıkıntı yaşandığının belirtilmesi üzerine ise Umut Bulut, Hakan Şükür'ün Türk futbol tarihinin en büyük isimlerinden birisi olduğunu belirterek, ''Hakan Şükür kadar olmasa da iyi işler başardığımızı düşünüyorum'' dedi. Umut Bulut, mevcut oyuncuların kıymetinin bilinmesi ve daha anlayışlı bir gözle değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.