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Dünya
Deutsche Welle

"Almanya yardıma hazır"

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck ve Başbakan Merkel, Türk mevkidaşlarına taziye mesajı ileterek, Almanya’nın her an yardıma hazır olduğunu açıkladı.

14 Mayıs 2014 19:24


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel, Türkiye'deki maden faciası dolayısıyla derin üzüntülerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gauck, Türk mevkidaşı Abdullah Gül'e gönderdiği taziye mesajında ‘trajik maden kazasını acı ve derin üzüntüyle öğrendiğini' belirterek kendisine derin hislerle başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Angela Merkel ise Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı taziye mektubunda maden faciası ile ilgili haberleri derin bir acıyla takip ettiğini belirterek, kendisine ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Merkel, taziye mesajında “Almanya bu zor saatlerde ülkenizin yanındadır ve yardıma hazırdır” dedi.

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de ‘bu korkunç olayla ilgili olarak derin üzüntü duyduğunu' belirtti ve Türkiye'nin istemesi durumunda Almanya'nın yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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