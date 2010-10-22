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Ekonomi

"ALMANYA TÜRKİYE'YE YÜZ ÇEVİRİYOR" BERLİN (A.A)

22 Ekim 2010 15:54

-"ALMANYA TÜRKİYE'YE YÜZ ÇEVİRİYOR" BERLİN (A.A) - 22.10.2010 - Alman basını Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un Türkiye'ye yaptığı ziyareti genelde olumlu değerlendirirken "Die Welt" gazetesi, Almanya'nın Türk girişimcilere vize kolaylığı sağlamadığı, bu nedenle Türkiye'nin ticarette Almanya'ya yüz çevirmeye başladığı şeklinde haber-yorum yayınladı. Gazetede "Boğaziçi'nde öfke" başlığıyla yayınlanan haber-yorumun alt başlığında "Almanya Türk girişimcilere ticareti zorlaştırıyor. Türkiye en önemli ticaret ortağından yüz çevirmeye başlıyor" şeklinde ifade kullandı. Haber-yorumda, Alman işadamlarının sadece bir kimlik ve uçak bileti göstererek Türkiye'ye gidebildiğine, Türk iş adamlarının ise, vize alabilmek için beklemek zorunda kaldıkları gibi yaklaşık 15 farklı belge ibraz etmeleri gerektiğine, bunun da acil önemli kararların alınmasını engellediğine dikkat çekildi. Bu nedenle Türk girişimcilerin Almanya yerine başka ülkeleri tercih etmeye başladıklarına da işaret edilen haber-yorumda, birçok Türk işadamının, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin de vize kolaylığı getirilmesi yönündeki taleplerini fazlaca ciddiye almadığı şeklinde bir izlenim edindiklerini söyledikleri kaydedildi. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesi ise, Wulff'un Tarsus'ta katıldığı ayine yer vererek, Türkiye'nin "küçük adımlarla" ülkede yaşayan Hristiyanlara yöneldiği görüşüne yer vererek, Türk hükümetinin yaklaşık bir düzine kilisede ayinlerin yapılmasını kolaylaştırmak istediği, ancak birçok kişinin, Türkiye'nin din özgürlüğü alanında henüz yapması gereken çok şey olduğuna inandığını yazdı. Bild gazetesi, Wulff'un, Türkiye ziyaretini "fazlasıyla olumlu" olarak değerlendirdiğini belirterek, ziyaretinin her aşamasında Almanya'ya duyulan güveni hissettiğini, sorunlara bile büyük bir açıklıkla yaklaşıldığını söylediğini bildirdi.

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