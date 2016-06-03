"Almanya sorumluluğuna sahip çıktı"



DW Türkçe: Tasarının Federal Meclis'te kabul edilmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dietmar Nietan: Alman Meclisi'nde Ermenilerin soykırıma uğratılmasından 100 yıl sonra o dönemde nelerin cereyan ettiğini açıkça dile getirme ihtiyacı hasıl oldu. Bu karar tarihi bir hüküm değil, değil bir saptamadır. Bu kararı Türkiye'ye suç yüklemek için değil, kurbanların anısıyla ilgili beklentileri yerine getirmek için aldık. Bizim için kurbanların anılması, aynı zamanda başlarına ne geldiğini de açıkça dile getirmektir.

DW Türkçe: Karar, farklı görüşte olanların düşüncelerini ifade etmesini engelleyecek mi?

Dietmar Nietan: Hayır. Bu konu siyaset arenasında doğal olarak farklı yorumlanıyor. Ama tasarı metnini okuduğunuz zaman, orada kurbanların anısı önünde eğildiğimizi ve tarafların barışmalarını sağlamak istediğimizi görürsünüz. Metni bilmek önemlidir. Medyanın ve politikacıların karar metnini hangi yöne çektikleri ayrı bir konudur. Metni kaleme alanların amacı açıklık ve barışmayı vurgulamaktı.

DW Türkçe: Federal Meclis'in kararı Almanya için ne anlama geliyor?

Dietmar Nietan: Karar ilk planda Alman meclisinin ve Alman milletinin kendi tarihinin sorumluluğuna sahip çıktığını gösteriyor. Çünkü o dönemde Osmanlı imparatorluğunun müttefiki idik. Aynı zamanda kimsenin parlamentonunkinden farklı görüş beyan etmesini yasaklamış da değiliz. Alman halkının iradesi parlamentoda dile getirilir. Parlamentoda demokratik usule göre seçilmiş milletvekilleri bulunur ve milletvekilleri bugün bir çekimser ve bir de ret oyuna karşı neredeyse oy birliğiyle şunu ifade etmek istemiştir: Kurbanların anısı önünde eğiliyoruz, soykırım kurbanı olduklarını, Türklerle Ermenilerin barışabileceklerini ve bizim de barışmalarına seve seve katkıda bulunabileceğimizi açıkça dile getiriyoruz.

DW Türkçe: Karararın Türkiye-Almanya ilişkilerini olumsuz etkilemesinden endişe ediyor musunuz?

Dietmar Nietan: Kararın ikili ilişkileri olumsuz etkilememesini umarım. Olumsuz etki ancak belli siyasi çevreler kararı Türk milletine karşı alınmış gibi yorumlarlarsa ortaya çıkabilir. Karar Türkleri hedef almamaktadır. Almanya Türklere bugün de dostlukla bağlıdır. Türklerin son on yıllarda kazandıkları başarıları takdirle karşılıyoruz. Ancak dostlar arasında doğruyu söylemek de mümkün olmalıdır. Dolayısıyla kararın hayal kırıklığına uğrattığı Türkiye'deki dostlarımızdan bize darılmayıp bu konuyu bizimle dostça tartışmalarını rica ediyoruz.