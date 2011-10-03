-"Almanya ile aynı seviyede değiliz" İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaşacakları Almanya'nın gücüne dikkat çekerken, Türk seyircisi önünde istediklerini alacaklarına inandığını söyledi. 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Almanya ve Azerbaycan ile yapılacak karşılaşmalar öncesi Swissotel'de bir basın toplantısı düzenleyen Guus Hiddink, ilk rakipleri Almanya'nın son derece güçlü bir takım olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin son oynadığı Kazakistan ve Avusturya maçlarında istediği puanları almasına karşın sergilediği futbolla göz doldurmadığı yönündeki eleştirilere değinen Hollandalı teknik adam, Kazakistan maçındaki oyundan kendilerinin de memnun olmadığını ancak son dakika golüyle de olsa istediklerini aldıklarını belirtti. Avusturya maçını ise kazanmak istemelerine karşın elde edilen beraberliğin de önemli olduğunu aktaran Hiddink, ''Bu maçlardan aldığımız puanlar nedeniyle mutlu olmamız gerekir'' dedi. Almanya karşısında nasıl bir performans ortaya koymayı umduklarının sorulması üzerine Hiddink, ''Almanya uzun süredir yenilmeyen bir takım. Uzun yıllardan beri oturmuş bir kadrosu var. Çok profesyonel futbolculardan oluşuyor. Ancak uluslararası arenada başarılı olmak için bunlar da yeterli değil. Yaratıcı oyunculara da ihtiyaç var ve Almanya böyle bir ekip. Çok yaratıcı oyunculara sahipler. Tehlike de buradan geliyor. Çok zor bir maç olacağını kabul etmemiz gerekiyor. Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Almanya ile aynı seviyede değiliz şu anda ama iç sahada sürpriz yapabilecek bir takımız. Taktiksel ve teknik çabalarımızla bu maçtan istediğimizi alabiliriz'' diye konuştu. -''Almanya'nın eksiklerini bulmak zor olacak ama...'' Almanya ile ilgili yaptığı değerlendirmede rakibin hep iyi yönlerinden bahsettiğinin ve eksilerine değinmediğinin aktarılması üzerine Guus Hiddink, ''Her takımın zayıf yönü vardır ama baktığınızda iyi bir strateji ve felsefeyle oluşmuş bir Alman takımı görüyoruz'' ifadelerini kullandı. Bir takım kurulurken, olabilecek en güçlü şekilde kadro oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Hiddink, sözlerini şöyle sürdürdü ''Ben Almanya'ya baktığımda çok az zayıf yön görüyorum. Bizim ilk Azerbaycan maçımızı gördünüz. İnişli çıkışlı bir performans vardı. Almanya gibi takımlar ise böyle maçları oynadıklarında ilk 30 veya 45 dakika içinde sonucu ortaya çıkarırlar. Almanya, İspanya, Hollanda gibi takımlar, uzun süre birlikte çalışan ekipler. Aldıkları sonuçlardan da oturmuş oldukları belli oluyor. Bizim için zor bir maç olacak. Almanya'nın eksiklerini bulmak zor olacak ama bunları söylerken kendi potansiyelimizi de küçümsemeyelim. İç saha maçlarında yarattığımız bir sinerji var. İstanbul'da olumlu skor alacağımızı düşünüyorum.'' -''Karamsar olduğumu düşünmüyorum''- Rakipleri Almanya'nın gücünü ön plana çıkaran açıklamalarının devam etmesi üzerine, fazla karamsar olup olmadığı şeklindeki yöneltilen bir soru üzerine Guus Hiddink, şu yanıtı verdi: ''Karamsar olduğumu düşünmüyorum. Ama böyle takımlarla oynadığınızda işlerin zor olacağını bilmeniz lazım. Gerçeklerle yüzleşmeniz lazım. Türk Milli Takımı'nın karşısında hangi rakip olursa olsun, (Kolay maç olacak) ifadelerini kullanmak istemiyorum. Bu dönemde kolay maçlarda iyi performans sergilemek zor. Kazakistan maçını gördünüz. Türk kulüp takımlarına baktığınızda da Avrupa'da güçlerini geri kazanmaları gerekiyor. Türk futbolunun duygusal yönü ağır basan yapısını seviyorum ama bu gerçekleri görmemizi engellememeli. Bu tip rakiplere saygı duymamız gerekir. Oyuncularıma baktığımda, hiçbir zaman rakibin gücünden korkan, oyunları bozulan kişiler değiller. Aksine daha da güçleniyorlar ve sonuna kadar savaşıyorlar. Özellikle taktiksel manada zor anlar yaşatıyorlar. Hollanda ile Amsterdam'da yaptığımız özel bir maç vardı. Orada rakibimize zor anlar yaşattık. Taktik, fizik ve disiplin açısından hazır olduğumuzda, rakibimize ne kadar zor anlar yaşatabileceğimizi gösterdik. Almanya maçına da aynı şekilde bakıyorum.'' Guus Hiddink, Türkiye'de liglerin başlamasının ardından oyuncuların fiziksel olarak daha iyi durumda milli takıma geldiklerine dikkat çekerken, Almanya maçı öncesi kendisinden bir mesaj istenmesi üzerine de, ''Kendimi Türk halkına hitap edecek, mesaj verecek bir pozisyonda bulmuyorum. Ama takımımız yoluyla, sergileyeceğimiz oyun yoluyla mesajımızı verebiliriz. Almanya maçı öncesi anahtar kelime 'Enerji' olabilir. Önümüzdeki iki maçta finallere gidebilmek için ortaya koyacağımız enerjiyi umarım Türk halkı anlar'' diye konuştu. Hollandalı teknik adam, basın toplantısına basının ilgisinin düşük olması hakkında da, ''Bununla ilgili kibarca, otel yetkilileri normalden daha fazla sandalye yerleştirmiş diyebilirim. Bu işin şakası. Bugün pazartesi, belki maçtan önce yapacağımız toplantıya daha fazla kişinin geleceğini tahmin ediyorum'' şeklinde görüş belirtti.