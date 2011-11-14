-"Alman makamlarının gayret göstermelerini bekliyoruz" ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da ırkçı Neo-Nazi terör örgütü mensupları tarafından öldürülen sekizi Türk, dokuz yabancının katillerinin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Alman makamlarından bundan sonraki dönemde de aşırı akımlara karşı her türlü önlemi alması çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da 2000-2006 yılları arasında sekizi Türk, dokuz yabancıyı öldüren Neo-Nazi terör örgütü mensuplarının Alman güvenlik makamlarınca nihayet yakalanmış olmasının, gerek Türkiye'nin gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının aşırı sağcı, ırkçı ve yabancı düşmanı eğilim ve eylemlere karşı hassasiyetlerinde ve bu hassasiyete dayalı olarak bugüne kadar yaptıkları uyarılarda ne kadar haklı olduklarını gösterdiğini belirtti. Açıklamada, "Alman makamlarının, bundan sonraki dönemde de aşırı akımlara karşı her türlü önlemleri almasını ve bu konuda işlenen suçların aydınlığa çıkarılması için ucu nereye varırsa varsın sonuna kadar gayret göstermelerini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.