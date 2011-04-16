-"ALMAN KAFASI VE TÜRK KANI ONU ÖZEL YAPTI" MADRİD (A.A) - 15.04.2011 - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Jose Maria Gutierrez ''Guti'' ve teknik direktör Bernd Schuster, Real Madrid'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil'in İspanya'daki ilk sezonundaki performansını değerlendirdi. ''El Clasico'' olarak adlandırılan ve bu yıl lig, Kral Kupası finali ve Şampiyonlar Ligi yarı finalleri olmak üzere 18 günde 4 kez oynanacak Real Madrid-Barcelona maçlarında oyunun kaderini değiştirebilecek futbolculardan biri olarak gösterilen Özil, Guti ve Schuster'den hem övgü hem de öğüt aldı. El Mundo gazetesinde yayınlanan yorumlarında Guti, Mesut'un 2010 Dünya Kupası'nda ''farklı'' bir futbolcu olduğunun farkına vardığını belirterek, ''İnsanlar, bir futbolcudan farklı olarak bahsedince, bende ve tüm Madrid'deki kariyerimde olduğu gibi, bir şüphecilik doğar. Ben, kendime karşı çoğunluğun desteğini hiç görmedim. Ama Özil olayı farklı, bence çoğunluk ona destek verdi veya vermeye çalıştı'' ifadelerini kullandı. Mesut Özil'i kendisine benzetenlere, ''Olabilir ama ben onun önünde daha kendini geliştirebilecek çok yol olduğunu düşünüyorum'' cevabını veren Guti, ''Bence, şimdilik topla çok iyi oynuyor ama zamanını bilmesem de en kısa sürede, onun mevcut gücüyle çok daha büyüyeceğine inanıyorum'' dedi. ''Özil çok güzel futbol oynuyor, çünkü oynarken zevk alıyor. Bu görünüyor'' diye yazan Guti, şöyle devam etti: ''Onun için maç günü, mükemmel bir günü tamamlıyor ve çimler üzerinde sanki yüzüyor. Topu, istediği zaman, istediği yere ve nasıl isterse öyle atabiliyor. Alman kafası ve Türk kanı onu çok özel bir kişilik yaptı. Özil, sahada topu aramıyor, takım arkadaşını arıyor ve bu yüzden top gelince iyi oynuyor. Futbolda hiçbir şeyi önceden söylemek olmaz ama çok değil birkaç yıl sonra Avrupa ve dünyanın en yetenekli futbolcusu olabilir.'' İspanyol futbolcu, Mesut Özil'in her ''El Clasico'' maçında oyunun kilit bir futbolcusu olabileceğini kaydetti. -SCHUSTER- Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bernd Schuster de Mesut Özil için, ''Geçmiş Türklerin bir dehasına sahip, ülkemde yetişmiş bir futbolcu ve gelecek 10 yılın en büyüklerinden biri olma yolunda ilerliyor'' değerlendirmesinde bulundu. Real Madrid'de Paul Breitner, Gunter Netzer, Uli Stielike gibi çok büyük Alman futbolcuların oynadığını, kendisinin de 2 yıl iyi bir şekilde bu formayı giydiğini anlatan Schuster, ''Almanya ile Real Madrid arasında garip ve şanslı bir bağ var'' dedi. Mesut'un Real Madrid'e çok kısa sürede uyum sağlama başarısı gösterdiğini, fark yaratacak alışık olunmayan bir yeteneğe sahip olduğunu, karar vermede rahat ve paslarında hızlı olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, ''Yaptıklarından dolayı tüm övgüye layık ama zamanından önce önündeki kariyeri yakmamak gerekir. Altın Top veya kimbilir kaç ödüle daha aday gösterilebilir ama daha olgunlaşması, maçlarda olabilecek en uzun süre forma giymesi lazım. Bu da daha fazla maç yaparak, tecrübe kazanarak ve büyüyerek olur'' tavsiyesini verdi. Bu sezon Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona maçında Özil'in yeteneğini ve geliştiğini göstermek için 4 pozisyona sahip olduğunu belirten Schuster, ''Diğer takım arkadaşları gibi o da hata yaptı. Arkadaşları gibi o da rakibin olağanüstü baskısına karşı koyamadı. Barça, ona düşünme fırsatı vermedi. 2 saniye düşünmek için dursa, Barça uçakları cehennem hızıyla üzerinden geçeceklerdi. Ama önümüzde 4 El Clasico'da ne olursa olsun gelecek Mesut'un'' şeklinde yazdı.