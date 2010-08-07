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Dünya

"ALEX" BİLANÇOSU: 15 ÖLÜ, 40 BİN EVSİZ MEKSİKA (A.A)

07 Ağustos 2010 11:38

-"ALEX" BİLANÇOSU: 15 ÖLÜ, 40 BİN EVSİZ MEKSİKA (A.A) - 08.07.2010 - Nikaragua, Guatemala ve El Salvador'dan sonra Meksika'yı vuran Alex kasırgası yüzünden bu ülkede 15 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 40 bin kişinin de evsiz kaldığı bildirildi. Yetkililer, bölgede son 30 yıldır görülen en şiddetli yağış ve su baskınları dolayısıyla ABD sınırındaki Nuevo Leon, Coahuila et Tamaulipas eyaletlerinde 25 bin kişinin de tahliye edildiğini belirttiler. Bölgede yeni bir tropik fırtınanın oluşmakta olduğu ve ülkenin güneyi ile doğusunu tehdit ettiği kaydedildi. Meksika Körfezi kıyılarını geçen hafta etkisi altına alan Alex kasırgası, ülke içine yönelmesiyle etkisini kaybetmiş ve dağılmıştı. Alex, Nikaragua, Guatemela ve El Salvador'da da en az 10 kişinin ölümüne yol açmıştı.

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