-"ALDOLF HİTLER"İN VELAYETİ AİLEDEN ALINDI ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - ABD'de mahkeme, çocuklarına Adolf Hitler gibi Nazi temalı isimler koyan ebeveynden velayet hakkını aldı. Daily Telegraph'ın haberine göre, New Jersey temyiz mahkemesi, aile mahkemesinin Heath-Deborah Campbell çiftinin çocukları istismar ettiği yönünde yeterli delil olmadığına ilişkin kararını iptal etti. Çiftin çocuklarına Adolf Hitler, JoyceLynn Aryan Nation, Honszlynn Hinler Jeannie isimlerini verdiği, bir süpermarketin yaş günü pastasının üstüne Adolf Hitler Campbell isimini yazmayı reddetmesiyle gündeme gelmişti. Çocuklar 2009'dan beri vesayet altında bulunuyor. Temyiz mahkemesi, Heath Campbell'in tıbbi ve psikolojik durumu yüzünden bir işi bulunmadığını, karısının da ruhsal sorunları olduğunu belirterek, veleyetin ailenin elinden alınmasına hükmetti.