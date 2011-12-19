-"Albay Çiçek'in emrine uydum" İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasının tutuklu sanığı emekli Albay Cemal Gökçeoğlu, ''İnternet andıcı hazırlanması için, Bilgi Destek Dairesine vekalet eden Albay Dursun Çiçek emir verdi'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Bilgi Destek Dairesinde Ağustos 2008 tarihinden itibaren 4. Bilgi Destek Şube Müdürü olarak Eylül 2009 tarihine kadar görev yapan emekli Albay Hulusi Gülbahar'ın çapraz sorgusu yapıldı. Önceki duruşmalarda savunmasını tamamlayan Gülbahar'a, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, ''Balyoz Planı'' davasında tutuklu yargılanan MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'ı tanıyıp tanımadığını sordu. Gülbahar, Alan'ı Özel Kuvvetler Komutanlığından tanıdığını belirterek, ''1983-2006 yılları arasında 23 yıl Özel Kuvvetler'de görev yaptım. Alan, tümgeneralliği ve albaylığı sırasında komutanlığımı yaptı'' diye yanıt verdi. Özese'nin, Alan ile iki kez telefon görüşmesi olduğunu söylediği Gülbahar, ''Evet, 10 saniye ve 30 saniyelik görüşmem var. Kayın validesi hastaydı, o nedenle görüşmüştük. 20 yıldır tanıdığım bir insan'' diye konuştu. -Cemal Gökçeoğlu- Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık emekli albay Cemal Gökçeoğlu da, dava konusu internet andıcında kendisiyle birlikte 13 kişinin imzasının bulunduğunu ifade ederek, iddianamede yer alan internet siteleri vasıtasıyla kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetleri yapıldığı iddiasını reddetti. Gökçeoğlu, 5. Şube Destek Şubesi'nde görev yaptığını, internet sitelerinin içerikleri hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirterek, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı''nın Taraf gazetesinde yayınlandığı 12 Haziran 2009 tarihinde kursta olduğunu, İdari İşler Şube Müdürü olduğu için de kurstan çağrıldığını anlattı. Dursun Çiçek'in imza örneklerinin istendiğini ifade eden Gökçeoğlu, o sırada toplanan bilgisayarları teslim ettiğini, silme işleminde bir dahlinin olmadığını kaydetti. Gökçeoğlu, savcı Mehmet Ali Pekgüzel'n ''evrak kırpma'' işlemine ilişkin sorusu üzerine, ''evrak kırpma'' sırasında Bilgi Destek Dairesinde olduğunu söyledi. Gökçeoğlu, ''Toplanan torbalar için araba çağırdık. Bunları ilgili yerlere göndermek için emir verdik'' dedi. Kendisinin Bilgi Destek Dairesinin emniyetinden de sorumlu olduğunu ifade eden Gökçeoğlu, ''Kapıdan akıllı kartla giriliyordu. Açık bırakıldığı, kart okutulmadığı için ikazda da bulunmuştum'' diye konuştu. Pekgüzel'in kamuoyuna açık yayın yapan bilgisayarlarda bulunan 10 yıllık çalışmaların neden silindiği, yedeklemesinin yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Gökçeoğlu, siteler kapatılınca bilgisayarlar da başka yerlere verileceği için silindiğini düşündüğünü, yedekleme konusunda ise bilgisinin olmadığını söyledi. Pekgüzel'in ''Andıç hazırlama ihtiyacını nereden doğdu, kimin fikriydi?'' sorusuna Gökçeoğlu, Mart 2008'den sonra internet ile ilgili yazışmaların kendi şubesinin görev kapsamına alındığını belirterek, şöyle devam etti: ''İnternet andıcı hazırlanması için Bilgi Destek Dairesine vekalet eden Albay Dursun Çiçek emir verdi. Proje subayı olan Yüzbaşı Murat Uslukılıç, gelerek 'Dursun Çiçek'in Genelkurmay 2. Başkanından emir geldiğini, internet andıcı hazırlaması emri verdiğini' söyledi. Ben de 'hazırla' dedim. Dursun Çiçek ile de bu konuda konuştum. Emir komuta zinciri içinde emre uydum. Yasa dışı olmadığını düşündüğüm için parafe ettim. Andıç belgesinin altında Mustafa Bakıcı dahil 13 subayın adına paraf açılmıştı. Bu nedenle paraf etmede bir sakınca görmedim. Hatta bu andıçta ismi geçen internet sitelerinin içeriklerini dahi bilmiyordum ben. Çiçek, alan adlarının alınmasını söyledi. Sitelerin sayfasının düzenlemesi yapılıyordu, hazırlıklar devam ediyordu. Ama Bu siteler yayına geçmedi.'' Duruşma, yarına ertelendi.