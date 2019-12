-"AKPM Filistin'e her türlü desteği vermeye hazır" STRASBOURG (A.A) - 06.10.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM'nin, Filistin yönetimine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, AKPM Genel Kurulunda konuşma yapmak ve Avrupa Konseyi'nde temaslarda bulunmak üzere Strasbourg'a gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı makamında kabul etti. Abbas, görüşmede, AKPM'nin, Filistin'e ''demokrasi için ortaklık'' statüsü vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abbas, yine AKPM'nin kabul ettiği bir kararla, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Filistin'in tanınması için yaptığı çağrıyı memnunlukla karşıladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, AKPM ile imzalanan ''demokrasi için ortaklık'' statüsünün Filistin'in devlet olarak tanınma talebinin gerçeklemesi yolunda önemli katkı yapacağını ifade etti. AKPM'nin, Filistin'in BM tarafından devlet olarak tanınması yolunda güvenlik konseyi üyelerine yaptığı çağrıya atıfta bulunan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin bütün kurumlarıyla Filistin'e gerekli her türlü desteği vermeye sürdüreceğini sözlerine ekledi. Abbas, bugün AKPM Genel Kurulunda konuşacak ve AKPM üyesi parlamenterlerin sorularını yanıtlayacak. Filistin Devlet Başkanı Abbas, daha sonra Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.