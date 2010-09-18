-"AKİL ADAMLAR" TEMASLARINI TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Bağımsız Türkiye Komisyonu Başkanı ve eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, ''Otuz yıldır dağda olanlarla demokrasiyi konuşmak kolay değildir ancak Türkiye'nin attığı adımlar önemlidir'' dedi. Açık Toplum Vakfı ve British Council işbirliği ile Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine destek vermek amacıyla kurulan, kamuoyunda ''Akil Adamlar'' olarak da bilinen Bağımsız Türkiye Komisyonu'nun, Diyarbakır ve İstanbul'daki ziyareti tamamlandı. Bağımsız Türkiye Komisyonu üyeleri, Türkiye temasları kapsamında, Diyarbakır'da Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, sivil toplum örgütü yöneticileri, kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk ve eski milletvekili Aysel Tuğluk ile görüştü. İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile görüşerek temaslarını tamamlayan Komisyon üyeleri, Türkiye izlenimlerini Swissotel'de düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. -AB SÜRECİNE DESTEK- Komisyon Başkanı ve eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, Türkiye'ye "AB üyelik sürecini izlemek ve destek olmak" amacıyla geldiklerini belirtti. Ahtisaari, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde diğer devletlerle aynı muameleyi görmesini talep ettiklerini söyledi ve ''AB sürecinde çok profesyonel davranan Türkiye, attığı adımlarla ekonomisini çoğu AB ülkesinden iyi duruma getirmiştir'' diye konuştu. Türkiye'nin, sorunlarını barışçıl ve huzurlu bir ortamda tartışıp dostane çözümler bulması gerektiğini ifade eden Ahtisaari, ''Temaslar sırasında bütün tarafların söylediği net bir mesaj var, o da şiddetin olmaması, siyasi sürecin işlemesi ve bu süreç sonunda bir silahsızlanma döneminin başlamasıdır. Otuz yıldır dağda yaşayanlarla demokrasiyi konuşmak kolay değildir. Ancak Türkiye'nin attığı adımlar önemlidir'' dedi. Komisyonun Raportörü ve eski Avusturya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Albert Rohan, terör örgütünün silah bırakmasının uluslararası alanda denetlenebilmesi gerektiğini söyledi. Rohan, ''Sürece uluslararası katılım olabilmesi için silahları teslim alabilecek bir denetim olmalı. Bu AB ya da BM olabilir. Biz Türkiye'ye ilk geldiğimizde 'Kürt' kelimesi bir tabuydu. Bugün Kürt kimliği kabul ediliyor. Hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Bu süreç için ümit vadeden bir gelişmedir. Ermeni konusunda da aynı şeyler geçerli. Süreç duraklamış olsa da Türkiye'nin hükümet olarak bu sorunları bir an önce halletmesi AB üyeliği için önemlidir'' diye konuştu. -KIBRIS- KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas arasındaki müzakerelerin ümit verdiğini söyleyen eski Hollanda Dışişleri Bakanı Hans van der Broek de, ''Kıbrıs'ın (Rum kesimi) verdiği kararlar AB üyesi olduğu için Birliği (AB'yi) bağlayan kararlardır. Kıbrıs sorunu çözülmezse Türkiye AB'ye üye olamayacak. Türkiye'nin düşündüğü reformlara AB üyesi ülkeler olumlu baktı. Ancak Türkiye'nin bu konuda daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir'' dedi.