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"AKDAMAR'DAKİ AYİN UMUT VERİCİ" ANKARA (A.A)

21 Eylül 2010 20:35

-"AKDAMAR'DAKİ AYİN UMUT VERİCİ" ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Merkezi Washington'da bulunan Amerika Türk Koalisyonu (TCA), Akdamar'daki tarihi Ermeni kilisesinde 19 Eylül'de düzenlenen ayinle, Türkiye'nin Ermeni diasporasına "iyi niyet mesajı" gönderdiğini ve Türkiye'nin bu kararını desteklediklerini açıkladı. TCA Baskanı Lincoln McCurdy, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin diaspora Ermenilerini Akdamar'daki ayine davet etmesinin, yüzyıllarca Anadolu'da birlikte yaşamış Türk ve Ermeni halkları arasında barış, yakınlaşma ve dostluğun yeniden canlandırılmasına yönelik önemli bir iyi niyet mesajı olduğunu söyledi. McCurdy, ayine dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den geniş katılım olmasından umut duyduğunu ve bu vesileyle ülkeyi ziyaret etmiş olan Ermenilerin, Ermeni kültür mirasının Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi bugün de zenginleştirmeye devam ettiğini yerinde görme fırsatını bulmalarından memnun olduğunu ifade etti.  McCurdy, "Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Genel Vekili Başpiskopos Aram Atesyan'ın da dile getirdikleri gibi, Akdamar bütün insanlığa ait değerli bir kültür hazinesidir. Bu ayinin gerçekleşme nedenlerini saptırmaya ve insanları katılımdan soğutmaya çalışan gruplara en güzel cevap, kardeşlik ve barış içinde yapılan ayinin kendisi olmuştur" dedi. Amerika Türk Koalisyonu'nun Türkiye'deki Başkan Yardımcısı Başak Kızıldemir de geçen sene Türk ve Ermeni hükümetlerince başlatılan diyalog çabalarına destek vermek amacıyla, TCA olarak, 100 Ermeni asıllı Amerikalı üniversite öğrencisine Türkiye'de bir dönem okumalarını teşvik için eğitim bursu vermeye başladıklarını bildirdi.

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