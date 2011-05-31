-"AKARYAKITIN NEHRE ULAŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL" KIRIKKALE (A.A) - 31.05.2011 - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde raydan çıkarak devrilen akaryakıt yüklü vagonlardan araziye sızan karasal motorinin tahliyesi ve devrilen vagonları kaldırma çalışması sürüyor. Bahşılı Kaymakamı Elif Nur Bozkurt, yaptığı açıklamada, devrilen vagonlardan sızan motorinin tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Devrilen vagonlardan sadece bir tanesinden büyük oranda boşalan motorinin araziye yayıldığını anlatan Bozkurt, motorinin bölgeye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'ne ise ulaşmasının söz konusu olmadığını belirtti. Kazadan hemen sonra olay yerinde inceleme yaptıklarını daha sonra yapılan toplantıda olayın değerlendirildiğini ifade eden Bozkurt, ''Devrilen vagondan sızan motorinin herhangi bir sıkıntısı söz konusu değil. Bölgeye yakın mesafelerde 35 bağ evi ve konut bulunmakta. Bunlardan sadece 11 tanesinde insanlar oturuyor. Motorinle ilgili hiç bir sıkıntı yok. Zarar tespiti yapılıyor, zarara uğrayanların zararı derhal tazmin edilecek. Motorinin döküldüğü ve kullanılamaz hale gelen bahçenin toprağı TÜPRAŞ tarafından en kısa sürede değiştirilecek. Yetkililerle temas halindeyiz'' diye konuştu. Kaymakam Bozkurt, çalışmaların akşam saatlerine kadar bitirilmesinin planlandığını bildirdi. Bu arada, devrilen vagonlardan sızan mazotun sebze bahçeleri ve bazı seralara zarar verdiği, bu nedenle yaklaşık 3 bin metrekalik alanda TÜPRAŞ'ın toprak değişimi yapacağı bildirildi. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (DDY) ve TÜPRAŞ'tan gelen dozerler yardımıyla devrilen vagonlar düzeltilirken, vagonlardaki sızıntı engellenerek bulunan mazotta tahliye edildi. DDY ekipleri, kazada zarar gören yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki rayları değiştirmeye başlarken, geceden itibaren Bahşılı-Karakeçili rafineri lojmanlarının yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle Doğanay Mahallesi'nde tahliye edilen evlerde yaşayanlar evlerine döndü ve mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Bahşılı-Karakeçili karayolunun altındaki köprüden sızan mazotun Kızılırmak Nehri'ne sızıntı olabileceği nedeniyle bent kurularak, mazotun burada toplanması da sağlandı. Daha sonra toplanan mazotlar, TÜPRAŞ ekipleri tarafından atık su ünitelerine gönderildi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İncele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemede bulunduğu bölgede, tırlara yüklenen vagonlar gönderildi. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi Doktorlar Sitesi yakınında, Batman'dan TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'ne karasal motorin götüren trenin 6 vagonu raydan çıkarak devrilmiş, devrilen vagonların 3'ünden motorin sızıntısı olmuştu.