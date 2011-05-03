-"AKARYAKIT FİRMALARI FEDAKARLIK YAPSIN" İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Akaryakıt ürünleriyle iştigal eden firmaların kar marjlarının Avrupa'nın üzerinde olduğunu biliyoruz. Türkiye'de yüzde 9, Avrupa'da yüzde 6 civarında olduğunu da biliyoruz. Böyle bir tartışma vardı. Tabii ki herkes üzerine düşen fedakarlığı yaparsa iyi olur'' dedi. Şimşek, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD), Danimarka Dışişleri Bakanı Lene Espersen'in Türkiye ziyareti çerçevesinde Hilton Oteli'nde düzenlediği basına kapalı yapılan ''Türkiye-Danimarka: Sürdürülebilir Büyüme için İşbirliği'' başlıklı yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Alınacak ek tedbirler neler olabilir?'' sorusu üzerine, Şimşek, maliye politikası tedbirleri denildiğinde illa akla vergiler gelmemesi gerektiğini, politika yapıcılarının tedbirler hakkında önceden bir spekülasyona yol açmamak için bu detaylara girmediğini, maliye politikasının şu anda sıkı gittiğini söyledi. Şimşek, ''Maliye politikasını daha da sıkılaştırmamız gerekiyorsa, onu da yaparız, ülkemizin geleceği için, ülkemizin istikrarı için... Henüz bu aşamada erken diyorum. Yani para politikasının tedbirleri etkili olmaya başladı ama olur da iç talepteki bu güçlü artış devam ederse o zaman oturulur, çalışılır diyorum'' şeklinde konuştu. -AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ- Mehmet Şimşek, benzin fiyatlarındaki artışla ilgili adım atmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'de akaryakıt ürünlerindeki artışın temelinde şu an itibariyle vergi olmadığını belirterek, vergileri uzun süredir sabit tuttuklarını, hiçbir şekilde vergilerde bir artışın söz konusu olmadığını, bunun tamamen dünya petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını ifade etti. Şimşek, 2002'de 27 dolar olan petrol fiyatlarının bugün 127 dolara çıktığını hatırlatarak, bunu gözönüne almak gerektiğini kaydetti. Bu vergilerin maktu, sabit vergiler olduğunu vurgulayan Şimşek, ''Hiçbir şekilde enflasyon kadar dahi artırmadık. Dolayısıyla vergi yükü sürekli bir şekilde azalıyor'' dedi. 2002'de 100 liralık benzinin 70 lirasının vergi, bugün ise muhtemelen 60 lirasının vergi olduğunu, bunun belki 59'a bile indiğini kaydeden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Çünkü biz vergileri sabit tuttuk. Vergileri artırmadık. Ama dünya petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı artıyor. Burada sorumluluk hepimize düşüyor. Hükümet olarak vergilerimizin reel değerinde düşüşe razı olduk ve büyük fedakarlık yaptık. Sadece şöyle bir durum var; akaryakıt ürünleriyle iştigal eden firmaların da kar marjlarının Avrupa'nın üzerinde olduğunu da biliyoruz. Türkiye'de yüzde 9, Avrupa'da yüzde 6 civarında olduğunu da biliyoruz. Böyle bir tartışma vardı. Tabii ki herkes üzerine düşen fedakarlığı yaparsa iyi olur. Hükümet olarak o düzenlemeye ilişkin muhatap ben değilim. Muhtemelen Enerji Bakanlığımız, diğer arkadaşlarımız çalışıyorlardır. Bizim tabii ki dünya petrol fiyatı şokuyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Bunun Türkiye'yi etkilediği de açıktır. Vergilerden kaynaklı bir fiyat artışı söz konusu değildir. Ama bizim şu aşamada vergileri ekstra indirme gibi bir durumumuz da söz konusu değildir. Çünkü o Türkiye'nin borçlanmasını artırır, Türkiye'nin makro ekonomik istikrarını olumsuz yönde etkiler. Muhalefetin bu yönde demeçleri vardır. Fakat bu Türkiye'yi uzun vadede kesinlikle olumsuz etkiler, Türkiye'nin borçlanmasını etkiler, Türkiye'nin kaynaklarının eğitim yerine, sağlık yerine, altyapı yerine, Türkiye'nin kalkınması yerine böyle ucuz sübvansiyona gitmesini sağlar. Bence o Türkiye'nin de lehine değil. Biz 'popülizm yapmayacağız' dedik. Yapmayacağız. O çerçevede götüreceğiz.'' -GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ VERGİ KAÇAKÇILIĞI- Maliye Bakanı Şimşek, gayrimenkul sektöründeki vergi kaçakçılığına ilişkin bir soru üzerine de, kayıtdışılıkla mücadele eylem planını yenilediklerini, hem teknoloji hem personel olarak vergi denetim birimlerini güçlendirdiklerini, verginin tabana yayılması için, herkesin kazandığı ölçüde, vermesi gereken vergiyi ödemesi için gerekeni yapacaklarını anlattı. Şimşek, sektörler hakkında konuşmak istemediğini ifade ederek, ''Maliye Bakanlığı olarak bu konuda hassasiyetimiz var. Gerekeni yapıyoruz. yapmaya da devam edeceğiz'' dedi.