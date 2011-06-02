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"AKARYAKIT FARKI" UYGULAMASINA TEPKİ REYHANLI (A.A)

02 Haziran 2011 21:04

-"AKARYAKIT FARKI" UYGULAMASINA TEPKİ REYHANLI (A.A) - 02.06.2011 - Suriye'nin sadece Türk sürücülere uyguladığı belirtilen ''akaryakıt farkı'' uygulamasını protesto eden tır sürücüleri, Cilvegözü Sınır Kapısı önüne çadır kurarak eylem yaptı. Cilvegözü Sınır Kapısı önünde toplanan tır sürücüleri adına konuşan İbrahim Güler, Suriye hükümetinin, transit geçiş yapan tırların 550 litrenin üzerinde akaryakıt alması halinde sürücülere 750 doları bulan para cezası uyguladığını belirterek, sadece Türklere yönelik bu ''akaryakıt farkı'' uygulamasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Tır sürücülerinin 3 gündür kontak kapattıklarını, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır kuyruklarının 10 kilometreyi bulduğunu anlatan Güler, Suriye hükümetinin yeni alınan karardan vazgeçinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti. Öte yandan sınır kapısındaki araç kuyrukları tepkilere de neden oldu. Seyahat ve iş nedeniyle Suriye'ye gitmek isteyen vatandaşlarla tır sürücüleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Sınır kapısı önüne çadır kuran tır sürücüleri ''Öldük, taziyemize buyurun'' yazılı pankart asarak davul zurna eşliğinde halaylar çektiler.

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