-"AKARYAKIT DEPOLARI GÜVENLİ" İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş, Atatürk Havalimanı çevresindeki akaryakıt depolama tesisinin, uluslararası standartlarda her türlü güvenlik önlemi alınarak inşa edilmiş durumda olduğunu bildirdi. THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. tarafından, Atatürk Havalimanı çevresinde yer alan, jet yakıtı ve su depolanması amacıyla yapılan ikmal tankları ile ilgili bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş'nin, hava araçlarının ihtiyacı olan yakıtın depolanması ve uçağa ikmali alanında hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Atatürk Havalimanı çevresindeki akaryakıt depolama tesisi uluslararası standartlarda her türlü güvenlik önlemi alınarak inşa edilmiş durumdadır. Söz konusu tesisin konuşlandığı alan havacılık mania kriterlerine göre uçak geçiş yüzeyi dışında kalmaktadır. Tesisin yeri ve proje onayları ilgili kamu otoriteleri tarafından mevzuatların gerektirdiği denetimlerin sonucunda verilmiş olup tesisimizin 'Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED)' bulunmaktadır.'' Söz konusu tesisin, ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yolları A.O'nun büyümesine paralel olarak artan yakıt ikmalini sorunsuz şekilde karşılayacağına, aynı zamanda gelişen ülke turizmine de olumlu katkılar sağlayacağına işaret edilen açıklamada, ''Ülke açısından da stratejik öneme sahip olan tesiste her türlü sağlık, emniyet, çevre ve güvenlikle ilgili önlemler uluslararası standartlar kapsamında en güncel teknolojilerle sağlanmıştır'' ifadesine yer verildi.