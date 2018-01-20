"Afrin operasyonu Soçi'deki kongreyi etkileyebilir"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonunun Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceğini söyledi.

Şamanov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Çok zor bir durum. Suriye yönetimi kendi tavrını dile getirerek, Afrin başta olmak üzere iç işlerine karışılmasını kabul etmeyeceğini söyledi” dedi.

Şamanov, bu durumun 29-30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni bir şekilde etkileyeceğinin altını çizdi.

Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç ise, Rusya’nın Türkiye’nin askeri operasyona başladığı Suriye’ye diplomatik destek sağlayacağını ve BM’de Türkiye’nin operasyonu sona erdirmesini isteyeceğini söyledi.

Klintseviç Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “BM’de bu operasyonun durdurulmasını isteyecek taraf sadece Suriye olmayacak. Rusya da bu talepleri destekleyerek Suriye’ye diplomatik destek verecek “ dedi.

Klintseviç, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonunun Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini ekledi.