-"Afganistan için İstanbul Konferansı" ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - "Afganistan için İstanbul Konferansı" 2 Kasım'da Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Afganistan Dışişleri Bakanı Zelmay Resul'ün eşbaşkanlığında gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai tarafından yapılacak konferansa, Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin, Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Japonya, Norveç, İspanya, İsveç, Polonya, Kanada, İtalya, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, AİGK, AB, NATO, AGİT, ŞİÖ ve SAARC davet edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Afganistan'da barış, esenlik ve refahın sağlanması için bölgesel işbirliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Konferansa Sayın Bakanımız ve Afgan Dışişleri Bakanı Zalmay Resul eşbaşkanlık edeceklerdir. Konferans vesilesiyle bölgesel güvenlik ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefleyen bir belgenin kabul edilerek açıklanması öngörülmektedir. Sözkonusu belgenin Afganistan konusunda devrede olan çeşitli bölgesel girişim ve mekanizmalara da katkı sağlaması hedeflenmektedir."