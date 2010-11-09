-"ADLİ TIP"A SUÇ DUYURUSU ESKİŞEHİR (A.A) - 09.11.2010 - Eskişehir Hukuksal Bakış Derneğince Adli Tıp Kurumu Başkanlığı hakkında raporların geç gönderildiği ve böylece davaların zaman aşımına uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Dernek Başkanı avukat Turgay Balaban, Adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Adli Tıp Kurumunun ''zaman zaman hatalı rapor vererek kişilerin hayatlarını karartığını'' savundu. Kurumun raporları bazen çok çabuk, bazen ise çok geç tanzim ettiğini ifade eden Balaban, şöyle konuştu: ''Adli Tıp Kurumunun en son mağdurlarından biri de 20 yaşındaki eşini 2004 yılında Eskişehir Devlet Hastanesi Doğumevinde görevli doktorlar tarafından gerekli müdahalelerin yerinde ve zamanında yapılmaması sonucu kaybeden Bekir Çelik'tir. Bekir Çelik eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktorlar ve bir kısım personel hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve bir kısım sağlık personeli aleyhinde 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan kamu davası açılmıştır. Doktorlar, Adli Tıp Kurumu raporunun 3 yıla yakın bir zamanda gelmesi sebebiyle zaman aşımından faydalanarak ceza almaktan kurtuldu. Balaban, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanlığından seslerini duymalarını talep ederek, ''70 milyonluk ülkede bir değil birçok Adli Tıp Kurumu Başkanlığının olması gerekir. Raporun yazımını geciktiren Adli Tıp Kurumu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacak ve bu davanın takipçisi olacağız'' dedi. İhmal Sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Fatma Çelik'in eşi Bekir Çelik de, eşinin ölümünde doktorların kusurlu olduğunu savunarak, ''Şu an oğlum 6 yaşında ve annesiz büyüyor. Benim ocağım söndü, diğer ocaklar sönmesin. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım'' diye konuştu.