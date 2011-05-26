-"ADALET YERİNİ BULDU" BRÜKSEL (A.A) - 26.05.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Sırbistan'ın savaş suçundan aranan Ratko Mladiç'i tutuklamasından büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi. Rasmussen, yayınladığı yazılı açıklamada, "Soykırım ve diğer savaş suçlarıyla suçlanmasından neredeyse 16 yıl sonra Mladiç'in tutuklanması nihayet adaletin yerini bulması için bir fırsat sunuyor" dedi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırpların komutanlığını yapan Mladiç'in "1995 yılında Srebrenitsa'da binlerce Boşnak erkek ve gencin katledilmesi ve Saraybosna kuşatması dahil Balkanlar ve Avrupa tarihinin en karanlık kesitlerinin bir kısmında kilit rol oynadığını" dile getirdi. -AB MEMNUNİYETLE KARŞILADI Avrupa Birliği, Bosna savaşı sırasında savaş suçu işlemekle itham edilen dönemin Bosnalı Sırpların askeri komutanı Ratko Mladiç'in yakalanmasını memnuniyetle karşıladı. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mladiç'in yakalanmasından memnuniyet duyulduğunu, Mladiç'in geciktirilmeden savaş suçları mahkemesine gönderilmesi gerektiğini söyledi. Ashton, yaptığı açıklamada, ''Bu Sırbistan ve uluslararası adalet için ileriye doğru önemli bir adım. Ratko Mladiç'in, eski Yugoslavya için oluşturulan uluslararası savaş suçları mahkemesine gecikmeden gönderilmesini bekliyoruz. Mahkeme ile tam işbirliği Sırbistan'ın, AB üyeliği yolunda çok önemli'' diye konuştu. -SIRBİSTAN AB'YE DAHA YAKIN- İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt de Mladiç'in yakalanmasının, Sırbistan'ı AB üyeliğine daha fazla yakınlaştırdığını kaydetti. Bildt, Mladiç'in yakalanmasının çok önemli olduğunu belirterek, ''Avrupa tarihinde trajik bir bölümü kapatmaya başlayabiliriz. Sırbistan'ın Avrupa ile ilgili beklentileri artık olduğundan daha parlak. Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'i candan kutluyorum. Bunu başarmak için kararlılığını ve nasıl çok çalıştığını biliyorum'' dedi. Sırbistan 2009 yılında AB üyeliği için başvurmuştu. Avrupa Komisyonu, Sırbistan'a adaylık statüsü verip vermeme konusuna Ekim ayında karar verecek. -''MLADİÇ'İN YAKALANMASI KARACİÇ DAVASINI ETKİLEYEBİLİR''- Bu arada, Bosnalı Sırpların siyasi lideri ve halen Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanan Radovan Karadziç'in avukatı Peter Robinson, Mladiç'in yakalanmasının bu davayı da etkileyebileceğini söyledi. Robinson, yaklaşık 3 yıl önce yakalanan Karaciç'in davasının yaklaşık yüzde 20'sini tamamlandığını, yargıçların Mladiç ve Karaciç'i birlikte yargılama kararı alabileceğini belirtti.