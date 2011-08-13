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Spor

"Adalet için Taksim" organizasyonu iptal İSTANBUL (A.A)

13 Ağustos 2011 14:53

-"Adalet için Taksim" organizasyonu iptal İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - Fenerbahçeli taraftarların, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, ''Fenerbahçe Spor Kulübü'ne destek olmak ve basın yoluyla yapıldığını iddia ettikleri hukuka aykırılıklara dikkat çekmek'' amacıyla yarın Taksim Meydanı'nda yapmayı planladıkları ''Adalet için Taksim'' organizasyonu iptal edildi. Sarı-lacivertli taraftar internet sitesi ''12numara.org'' öncülüğünde yapılması planlanan etkinliğin, İstanbul Valiliği'nin güvenlik gerekçesiyle izin vermemesi nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

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